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Зато гости забили свой мяч с центра поля. Испания – Косово 3:1. Обзор матча и видео голов
Гости проиграли
Getty Images / Global Images Ukraine
В отборочном поединке на чемпионат мира-2022 сборная Испании у себя дома обыграла Косово. Сначала отличился Дани Ольмо, почти сразу же удвоил счет Ферран Торрес. Во втором тайме Бесар Халими сумел сократить разрыв в цифрах на табло, однако Жерар Морено быстро восстановил разницу в два мяча.
Испания с 7 зачетными пунктами идет на первом месте в группе В. Косово занимает последнюю позицию.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Испании и Косово.
Севилья. "Олимпийский".
Голы: Ольмо (34), Торрес (36), Морено (75) – Халими (70)
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