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Зато гости забили свой мяч с центра поля. Испания – Косово 3:1. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Гости проиграли

Зато гости забили свой мяч с центра поля. Испания – Косово 3:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В отборочном поединке на чемпионат мира-2022 сборная Испании у себя дома обыграла Косово. Сначала отличился Дани Ольмо, почти сразу же удвоил счет Ферран Торрес. Во втором тайме Бесар Халими сумел сократить разрыв в цифрах на табло, однако Жерар Морено быстро восстановил разницу в два мяча.

Испания с 7 зачетными пунктами идет на первом месте в группе В. Косово занимает последнюю позицию.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура отбора на ЧМ-2022 между сборными Испании и Косово.

Севилья. "Олимпийский".

Испания – Косово 3:1

Голы: Ольмо (34), Торрес (36), Морено (75) – Халими (70)

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В статье: Испания Косово ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 отбор к ЧМ-2022
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