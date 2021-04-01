"Я просто еще один футболист". Серхио Рамос объяснил, почему сыграл меньше часа на мартовском сборе

Вчера, 31 марта, сборная Испании обыграла команду Косово со счетом 3:1. Главный тренер хозяев Луис Энрике решил оставить Серхио Рамоса на скамейке запасных. Защитник появился на поле только на 86-й минуте.

В матче с греками Рамос отыграл только первый тайм (1:1), с грузинами (1:2) не играл вовсе. Таким образом, из 270 возможных минут лидер команды получил всего 49, не считая компенсированного времени. Цитирует Серхио Marca.