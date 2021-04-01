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"Я просто еще один футболист". Серхио Рамос объяснил, почему сыграл меньше часа на мартовском сборе
Капитан "Реала" спокоен
Фото: Marca
Вчера, 31 марта, сборная Испании обыграла команду Косово со счетом 3:1. Главный тренер хозяев Луис Энрике решил оставить Серхио Рамоса на скамейке запасных. Защитник появился на поле только на 86-й минуте.
В матче с греками Рамос отыграл только первый тайм (1:1), с грузинами (1:2) не играл вовсе. Таким образом, из 270 возможных минут лидер команды получил всего 49, не считая компенсированного времени. Цитирует Серхио Marca.
"У меня все в порядке, я вхожу в ритм после тяжелой травмы колена. Все, что пишется в прессе, вырвано из контекста. Энрике все объяснил. Я просто еще один футболист. Всегда счастлив выйти в старте".
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