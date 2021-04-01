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Покатилов - лучший игрок сборной Казахстана в матче против Украины по мнению SofaScore
Его действия оценили в 8,6 балла
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной (1:1).
Портал SofaScore оценил действия футболистов обеих команд за поединок.
Лучшим игроком встречи стал голкипер Стас Покатилов. Его действия оценили в 8,6. Казахстанский вратарь провел на поле 90 минут и отметился 9 сейвами, 45 раз коснулся мяча и отдал 7 точных передач (23%),
Худшим в составе казахов стал хавбек Тимур Досмагамбетов - 6,2.
У сборной Украины лучший игрок встречи - полузащитник Руслан Малиновский. Портал оценил его действия в 8,4 балла. Худшим в составе украинской команды стал вратарь Анатолий Трубин - 6,4.
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