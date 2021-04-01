Покатилов - лучший игрок сборной Казахстана в матче против Украины по мнению SofaScore

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Казахстана сыграла вничью с Украиной (1:1).

Портал SofaScore оценил действия футболистов обеих команд за поединок.

Лучшим игроком встречи стал голкипер Стас Покатилов. Его действия оценили в 8,6. Казахстанский вратарь провел на поле 90 минут и отметился 9 сейвами, 45 раз коснулся мяча и отдал 7 точных передач (23%),

Худшим в составе казахов стал хавбек Тимур Досмагамбетов - 6,2.

У сборной Украины лучший игрок встречи - полузащитник Руслан Малиновский. Портал оценил его действия в 8,4 балла. Худшим в составе украинской команды стал вратарь Анатолий Трубин - 6,4.