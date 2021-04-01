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Не только у нас проблемы. ВИДЕО, как соперник Украины на Евро проиграл 0:4

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Австрия - Дания, отбор к ЧМ-2022, 31 марта 2021

Не только у нас проблемы. ВИДЕО, как соперник Украины на Евро проиграл 0:4

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Группа F в отборе к ЧМ-2022 одна из самых «ровных», впрочем, сборной Австрии, с которой Украина сыграет в финальной части Евро, все же отдавали статус фаворита. Однако в первых трех матчах команда Франко Фоды смогла набрать лишь четыре очка, а в среду в противостоянии с прямым конкурентом за первое место - сборной Дании - потерпела настоящую катастрофу. В первом тайме соперники не показали ничего интересного (ни одного попадания в рамку), а после перерыва датчане забили в ворота хозяев четыре сухих мяча. Особенно постарался Андреас Сков Ольсен из Болоньи, на счету которого дубль. Дания, кстати, добыла максимум очков в трех первых турах.

Отбор к ЧМ-2022. Группа F. Третий тур
Австрия - Дания 0:4
Голы: Сков Ольсен 58, Мехлу 63, Хойберг 67, Сков Ольсен 74

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В статье: Австрия Дания Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 12:41
Ну все, сбродная блатных может расслабиться.
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С.Карпович. (Ланівці)
01.04.2021 в 12:09
Давайте разом порадіємо.
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