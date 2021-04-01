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Неуважение? Государственный испанский канал вывел аббревиатуру сборной Косово маленькими буквами

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Прямо во время трансляции

Неуважение? Государственный испанский канал вывел аббревиатуру сборной Косово маленькими буквами

Selección Española de Fútbol

Новина українською

Вчера, 31 марта, национальная сборная Испании обыграла команду Косово (3:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Во время трансляции матча на государственном испанском канале TVE сокращенное название команды гостей было написано маленькими строчными буквами (kos).

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При этом сокращенное название "Красной Фурии" в углу экрана вывели стандартными большими прописными буквами (ESP). Отметим, что в других европейских трансляциях название Косово было написано заглавными буквами (KOS).

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Напомним, Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которая не признает независимость Косово (наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией).

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В статье: Испания Косово
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Источник:
El Nacional

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