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Неуважение? Государственный испанский канал вывел аббревиатуру сборной Косово маленькими буквами
Прямо во время трансляции
Selección Española de Fútbol
Вчера, 31 марта, национальная сборная Испании обыграла команду Косово (3:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Во время трансляции матча на государственном испанском канале TVE сокращенное название команды гостей было написано маленькими строчными буквами (kos).
При этом сокращенное название "Красной Фурии" в углу экрана вывели стандартными большими прописными буквами (ESP). Отметим, что в других европейских трансляциях название Косово было написано заглавными буквами (KOS).
Напомним, Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которая не признает независимость Косово (наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией).
Can't say nothing but laugh at this @tve_tve. ????????— Kosovan Football ???????? | ???? (@kosovanfooty_EN) March 31, 2021
The mind's frame of people behind this idea is beyond laughable. ????????#ESPKOS | ???????????????? pic.twitter.com/FWYn9eW9aS
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