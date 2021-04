Неуважение? Государственный испанский канал вывел аббревиатуру сборной Косово маленькими буквами

Вчера, 31 марта, национальная сборная Испании обыграла команду Косово (3:1) в рамках квалификации на ЧМ-2022. Во время трансляции матча на государственном испанском канале TVE сокращенное название команды гостей было написано маленькими строчными буквами (kos).

При этом сокращенное название "Красной Фурии" в углу экрана вывели стандартными большими прописными буквами (ESP). Отметим, что в других европейских трансляциях название Косово было написано заглавными буквами (KOS).

Напомним, Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которая не признает независимость Косово (наряду со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией).

Can't say nothing but laugh at this @tve_tve. ????????



The mind's frame of people behind this idea is beyond laughable. ????????#ESPKOS | ???????????????? pic.twitter.com/FWYn9eW9aS