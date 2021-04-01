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Очередные 1:1 для Украины: Не так сталося, як гадалося или Притча о транжирах. Аудиомнение #84
Франция проявила к нам больше уважения, чем мы к Казахстану?
Фото: UA-Футбол / Автор – Александр Приходько
Обсуждаем поединок третьего тура отбора на ЧМ-2022 между украинцами и казахами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Как 122-я команда рейтинга ФИФА приехала в Киев и дала Украине нужную пощечину и почему нам действительно была необходима эта обидная ничья – еще больше мыслей внутри подкаста. Не используем осторожные решения арбитра как оправдание и верим, что "сине-желтые" смогут хорошо выступить на ЕВРО.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:33 – Составы и схемы команд на поединок, дебют Трубина;
02:43 – Респект Казахстану, проблемы Украины с реализацией и отношением к делу, про пенальти;
13:27 – Итоги мартовского сбора, ближайшие перспективы, перестройка команды и просмотр новых футболистов;
16:33 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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