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Очередные 1:1 для Украины: Не так сталося, як гадалося или Притча о транжирах. Аудиомнение #84

Чемпионат мира FIFA
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Франция проявила к нам больше уважения, чем мы к Казахстану?

Очередные 1:1 для Украины: Не так сталося, як гадалося или Притча о транжирах. Аудиомнение #84

Фото: UA-Футбол / Автор – Александр Приходько

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок третьего тура отбора на ЧМ-2022 между украинцами и казахами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Как 122-я команда рейтинга ФИФА приехала в Киев и дала Украине нужную пощечину и почему нам действительно была необходима эта обидная ничья – еще больше мыслей внутри подкаста. Не используем осторожные решения арбитра как оправдание и верим, что "сине-желтые" смогут хорошо выступить на ЕВРО.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:33 – Составы и схемы команд на поединок, дебют Трубина;

02:43 – Респект Казахстану, проблемы Украины с реализацией и отношением к делу, про пенальти;

13:27 – Итоги мартовского сбора, ближайшие перспективы, перестройка команды и просмотр новых футболистов;

16:33 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Казахстан Роман Яремчук Руслан Малиновский Евро-2020 Жуниор Мораес Александр Зубков Аудиомнение Анатолий Трубин отбор к ЧМ-2022 Подкасты UA-Футбол
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