Очередные 1:1 для Украины: Не так сталося, як гадалося или Притча о транжирах. Аудиомнение #84

Обсуждаем поединок третьего тура отбора на ЧМ-2022 между украинцами и казахами. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

Как 122-я команда рейтинга ФИФА приехала в Киев и дала Украине нужную пощечину и почему нам действительно была необходима эта обидная ничья – еще больше мыслей внутри подкаста. Не используем осторожные решения арбитра как оправдание и верим, что "сине-желтые" смогут хорошо выступить на ЕВРО.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:33 – Составы и схемы команд на поединок, дебют Трубина;

02:43 – Респект Казахстану, проблемы Украины с реализацией и отношением к делу, про пенальти;

13:27 – Итоги мартовского сбора, ближайшие перспективы, перестройка команды и просмотр новых футболистов;

16:33 – Не попадайте в офсайд!