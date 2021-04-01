Сборной Украины нужны новые лидеры. Халат Милевского #21

"Халат Милевского" возвращается после небольшого затишья. На очереди - последние матчи национальной сборной Украины.

В марте мы увидели три ничьи от команды Андрея Шевченко и теперь Александр Рыженко и Георгий Грошев пытаются понять, что и в какой момент пошло не так. Разбираем новую тактическую схему нашей команды, ищем лидера в составе сборной, а также делаем прогнозы касательно будущего "сине-желтых". Помимо этого, авторы зацепили тему молодежной сборной, которая дважды проиграла в марте.

"Халат Милевского" теперь можно найти и в Телеграме, где мы создали свой канал. Помимо видео, там авторы также будут оперативно делиться своим мнением о последних матчах и событиях, так что - переходите по ссылке.

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