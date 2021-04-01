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Депай и Тадич в атаке. Whoscored составил символическую сборную по итогам отбора на ЧМ-2022
Конечно, его первого этапа
Сайт Whoscored составил символическую сборную первого этапа квалификации ЧМ-2022.
Команда выглядит следующим образом:
Вратарь: Томас Шведкаускас (Литва, рейтинг 8,0).
Защита: Марио Фернандес (Россия, 7,5), Киран Тирни (Шотландия, 7,8), Маттейс де Лигт (Нидерланды, 7,6), Николай Бойлесен (Дания, 8,4).
Полузащита: Стивен Бергейс (Нидерланды, 8,6), Деннис Прат (Бельгия, 9,6), Ханс Ванакен (Бельгия, 10), Жереми Доку (Бельгия, 10).
Нападение: Мемфис Депай (Нидерланды, 8,9), Душан Тадич (Сербия, 8,3).
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