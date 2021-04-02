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Тренер Финляндии: С Украиной Казахстан показал, что они – не мальчики для битья

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Маркку Канерва прокомментировал ничью украинцев и казахов

Тренер Финляндии: С Украиной Казахстан показал, что они – не мальчики для битья

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о ничьей Украины и Казахстана (1:1) в отборе ЧМ-2022.

"Казахстан показал, что они – не мальчики для битья. Да, нам определенно придется играть с ними.

Считаю, что следить за турнирной таблицей пока бессмысленно, ведь отборочные матчи только начинаются", – сказал Канерва.

Напомним, что матч Украина - Финляндия также завершился ничьей (1:1).

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В статье: Украина Казахстан Финляндия Маркку Канерва
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Источник:
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Комментарии (3)
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Тренерую (Столица)
02.04.2021 в 12:19
Казахстан никакущий)))
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 11:44
С Казахстаном скорее мы обосрались чем казахи показали.
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+1
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10 (Феодосия)
02.04.2021 в 11:14
Уже фины нас тролят
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0
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