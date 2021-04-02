Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Финляндии: С Украиной Казахстан показал, что они – не мальчики для битья
Маркку Канерва прокомментировал ничью украинцев и казахов
Фото: dynamo.kiev.ua
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о ничьей Украины и Казахстана (1:1) в отборе ЧМ-2022.
"Казахстан показал, что они – не мальчики для битья. Да, нам определенно придется играть с ними.
Считаю, что следить за турнирной таблицей пока бессмысленно, ведь отборочные матчи только начинаются", – сказал Канерва.
Напомним, что матч Украина - Финляндия также завершился ничьей (1:1).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sportti
Популярное сейчас
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Недоразумение, от которого будет польза на Евро-2020. Тактика в матче Украина - Казахстан
- Рамос не сыграет с Ливерпулем, турне агента Холанда, штраф для Гельзина. Главные новости за 1 апреля
- Вся боль в одном фото. Эмоции Миколенко после привоза в матче с финнами
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Тренерую (Столица)
02.04.2021 в 12:19
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.04.2021 в 11:44
Ответить
+1
0
10 (Феодосия)
02.04.2021 в 11:14
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...