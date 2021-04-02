Тренер Финляндии: С Украиной Казахстан показал, что они – не мальчики для битья

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением о ничьей Украины и Казахстана (1:1) в отборе ЧМ-2022.

"Казахстан показал, что они – не мальчики для битья. Да, нам определенно придется играть с ними.

Считаю, что следить за турнирной таблицей пока бессмысленно, ведь отборочные матчи только начинаются", – сказал Канерва.