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Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре

Чемпионат мира FIFA
(8 голосов)

Молчание ФИФА - позор

Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francois Nel

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, вы заметили протесты европейских сборных против Катара и того, что сегодня там происходит.

Поводом стал материал The Guardian, в котором издание обнародовало чудовищные реалии строительства стадионов к ЧМ-2022. Оказалось, что за последние 9 лет в стране погибло свыше 6,500 мигрантов только из четырех стран - Индии, Пакистана, Непала и Шри-Ланка. А ведь есть и множество других - из Африки и юго-восточной Азии.

Сборная Норвегии выходила на матчи в футболках с надписью: "Права человека на поле и вне его". Похожий посыл демонстрировали немцы и голландцы.

"Приближается чемпионат мира, и мы будем обсуждать его. Мы хотели показать, что не игнорируем эти вещи. Мы сами написали обращения. У нас большой охват, и мы можем использовать его, чтобы показать пример тех ценностей, которые мы хотим отстаивать", - заявил полузащитник Бундестим Леон Горетцка.

В то же время чиновники из ФИФА молчат о том, что происходит. Не комментируют обвинения в адрес Катара и национальные федерации, хотя за акциями футболистов отчетливо торчат их уши. И это, честно говоря, довольно странно.

***

Те, кто отдавал мундиаль Катару, прекрасно знали, что это за страна. Нефть и газ подарили Дохе небоскребы и Lamborghini на парковках, но внутри она остается ультраконсервативной.

Конституция Катара представляет из себя смесь западного права и шариата; там до сих пор прописаны такие формы наказания, как забивание камнями или удары розгами. В 2010 году, когда Катар получил свой ЧМ, в этой стране около 20 человек (в основном, иностранцы) были приговорены к 40-100 ударам плетью за употребление алкоголя и "сексуальные преступления".

Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре - изображение 1
Непальцы в Катаре

С гомосексуалистами, чьи права отчаянно защищают на Западе, в Катаре тоже беда: по шариату им светит смертная казнь, но, чтоб не ругаться с ООН, катарцы заменили ее на 5 лет тюрьмы.

Этим законам десятки лет, они незыблемы. Более того, в 2014 году в Катаре началась "кампания скромности", призванная напомнить туристам, что они находятся в мусульманской стране. В рамках нее рьяные поборники религии бороли шорты, майки, леггинсы и мини-платья.

В общем, как ни глянь, отличное место для чемпионата мира с его фанатскими гуляниями до утра.

***

Другой нюанс - те самые иностранцы, о которых написала Guardian. Население Катара по последним подсчетам около 2,8 млн человек, но арабов там не более 40%. Остальные - приезжие чернорабочие, преимущественно индусы и африканцы. "Свои" слишком богаты, чтоб вкалывать на скважинах, портах и стройках, вот и эксплуатируют "чужих".

Еще в 2012 году Human Rights Watch била набат, сравнивая рынок труда Катара с рабством. Этому способствует действующая в стране еще с 1995 года система "спонсорства". Работодатель - "спонсор" - за сумму от 500 до 4,000 долларов (обычно, в долг) привозит рабочего в страну, где фактически становится его хозяином. Он имеет право в одностороннем порядке отменять вид на жительство для рабочего; отказывать ему в разрешении на выезд из страны; ограничивать его перемещения по Катару. Переходить на работу к другому спонсору, разумеется, тоже нельзя.

При этом зарплаты для чернорабочих в стране низкие, а условия жизни порой невыносимы из-за адской жары - в летние месяцы средняя температура превышает 40 по Цельсию. Тоже, как ни крути, прекрасные условия для ЧМ.

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The Guardian в нашумевшем материале рассказала много историй, абсолютно типичных для Ближнего Востока. Туристы их не видят - им показывают облицовку.

Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре - изображение 2

Например, Гал Сингх Рай из Непала заплатил около 1000 фунтов стерлингов за трудоустройство уборщиком в лагере для рабочих, строящих стадион ЧМ "Education City". Через неделю после прибытия он покончил с собой.

Другой рабочий, Мохаммад Шахид Миа из Бангладеш, был убит электрическим током в своем рабочем помещении после того, как вода попала на оголенные электрические кабели.

Семья Мадху Боллапалли из Индии никогда не поймет, как здоровый 43-летний мужчина умер "естественной смертью" на стройке стадиона. Тело было найдено лежащим на полу его комнаты в общежитии. В Катаре почти все смерти чернорабочих описывают как "естественные", ведь расследования и даже вскрытия под негласным запретом. Отсюда и 69% "естественных смертей".

"Очень значительная часть трудовых мигрантов, умерших с 2011 года, находилась в стране только потому, что Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу", - говорит Ник Макгихан, директор FairSquare Projects, защищающей права рабочих в регионе.

Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре - изображение 3

В 2010 году, когда ФИФА отдала ЧМ Катару, в стране не было ни единого стадиона, который мог бы принимать турнир такого ранга. Если Южной Африке, по оценкам СМИ, пришлось вкинуть в подготовку к ЧМ 7 млрд, Бразилии и России - от 15 до 20, то Катар вливает 200. За эти деньги построят новый аэропорт, дороги, метро, даже целый город посреди пустыни - Лусаил. Там проведут матч-открытие ЧМ.

А чем больше строек - тем больше и мигрантов, что при катарском трудовом законодательстве де-факто означает "рабов и естественных смертей".

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Строго говоря, с точки зрения принципов в такую страну вообще нельзя было отправлять ЧМ. Но ФИФА при Блаттере совсем потеряла берега.

В 2015 году разгневанные американцы, чью заявку опередил Катар, сожгли ФИФА дотла. Блаттер, Платини, главы КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ, президент АФК, пособник Блаттера Жером Вальке - все заплатили невыносимо высокую цену за свою алчность. Большинство из них получат приговоры в этом году.

Поняв, кто и за что его мочит, Блаттер попытался спихнуть все на Платини и Саркози, но тщетно:

"Хозяином чемпионата 2022 года виделись США. Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с кронпринцем, а ныне эмиром Катара. Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару. В противном случае американская заявка выиграла бы со счетом 12:10".

На самом деле, система, отправившая ЧМ в пустыню, обрушилась не из-за одного разговора - она гнила годами. В книге "Мафия Блаттера: обратная сторона футбола" британский расследователь Эндрю Дженнингс объясняет, как катарцы скупили голосовальщиков от стран третьего мира:

"Откаты, взятки, "денежная помощь" - так Катар победил. Джек Уорнер контролировал как минимум 25 голосов от стран Карибского футбольного союза. А за каждый голос за катарскую заявку президент Азиатской конфедерации Мохаммед бин Хаммам предлагал по 40,000 долларов. Помимо Уорнера свое влияние продавали нигериец Амос Адаму, президент Западноафриканского футбольного союза: за £500 000 он предлагал свой голос за заявку США, а $1 млн получил его сын от Катарского комитета. Еще таитянин Рейнальд Темарии аккуратно запрашивал £1,5 млн "на спортивную академию".

***

Всех вышеупомянутых деятелей из футбола вышвырнули после гнева США - теперь они кто в отставке, кто в тюрьме. Но плод их коррупции живой, и это, похоже, беспокоит Европу.

Катар достроит свои стадионы, пусть и ценой еще нескольких тысяч жизней, это понятно. Но как впихнуть этот турнир в календарь? По плану, он должен стартовать в ноябре 2022-го. При этом АПЛ-2021/22 закончится как обычно 22 мая - то есть, сдвигать что-то ради Катара в Англии не будут. А как тогда? Вообще не играть чемпионат-2022/23? Или отправить на ЧМ резервистов?

Эти вопросы будут задаваться все чаще по мере приближения к турниру, так что протестов мы еще навидимся и наслышимся. Футболки - только начало. Отсутствие гендерного равенства, торговля людьми, вовлечение в проституцию девушек-мигранток - Катару вспомнят все.

Он и вправду полон дерьма. Amnesty International отрапортовал о первой тысяче погибших на стройках возле Дохи еще в 2012 году, но тогда "мировое сообщество" осталось глухим. Слух к нему вернулся, когда турнир уже на носу, и пора кроить календари. Да и то вместо ФИФА слово дали футболистам, которые этот Катар на карте найти не смогут.

Грустно это. Неправильно. Лицемерно, в конце концов. И уж точно после этого не стоит вести речь о новой, "чистой" ФИФА. Блаттер, может, и ушел, но те, кто остались, справно платят по его счетам.

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В статье: ФИФА Катар Зепп Блаттер
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Комментарии (3)
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Diazirine (Бровары)
03.04.2021 в 14:04
Тобто тероризм з боку москалів у 2018 ніхто не бачив, а порушення прав людини у Катарі зараз побачили? Ясно-понятно...
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+2
0
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Zapp Brannigan (Київ)
03.04.2021 в 13:45
Та зрозуміло, що мундіалі в рашці і Катарі неможливі були б без корупції. Чому? Бо основними конкурентами рашки в проведенні мундіалю були 1. Англія; 2. Іспанія+Португалія спільно. А основним конкурентом Катара в голосуванні були США. Зрозуміло, що об'єктивно інфраструктура і стадіони в Британії, Іспанії, Португалії чи США КРАЩІ, аніж в рашці чи Катарі! При чесному голосуванні без корупції рашка і Катар не мали б ЖОДНИХ шансів!
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.04.2021 в 12:57
У чиновников из ФИФА капельница из нефтедолларов, вот и молчат.
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+3
0


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