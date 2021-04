Нечеловеческие условия и суицид рабочих: футбольный мир протестует против ЧМ в Катаре

Наверное, вы заметили протесты европейских сборных против Катара и того, что сегодня там происходит.

Поводом стал материал The Guardian, в котором издание обнародовало чудовищные реалии строительства стадионов к ЧМ-2022. Оказалось, что за последние 9 лет в стране погибло свыше 6,500 мигрантов только из четырех стран - Индии, Пакистана, Непала и Шри-Ланка. А ведь есть и множество других - из Африки и юго-восточной Азии.

Сборная Норвегии выходила на матчи в футболках с надписью: "Права человека на поле и вне его". Похожий посыл демонстрировали немцы и голландцы.

"Приближается чемпионат мира, и мы будем обсуждать его. Мы хотели показать, что не игнорируем эти вещи. Мы сами написали обращения. У нас большой охват, и мы можем использовать его, чтобы показать пример тех ценностей, которые мы хотим отстаивать", - заявил полузащитник Бундестим Леон Горетцка.

Germany latest National Team to protest ahead of World Cup qualifier for Qatar 2022 tournament following Norway''s lead last night. Recently reported 6,500 foreign workers have lost their lives making Qatar World Cup ready. Fascinating to see if these protests evolve and grow ???????? pic.twitter.com/dgQsFWHvUR — roger bennett (@rogbennett) March 25, 2021

В то же время чиновники из ФИФА молчат о том, что происходит. Не комментируют обвинения в адрес Катара и национальные федерации, хотя за акциями футболистов отчетливо торчат их уши. И это, честно говоря, довольно странно.

***

Те, кто отдавал мундиаль Катару, прекрасно знали, что это за страна. Нефть и газ подарили Дохе небоскребы и Lamborghini на парковках, но внутри она остается ультраконсервативной.

Конституция Катара представляет из себя смесь западного права и шариата; там до сих пор прописаны такие формы наказания, как забивание камнями или удары розгами. В 2010 году, когда Катар получил свой ЧМ, в этой стране около 20 человек (в основном, иностранцы) были приговорены к 40-100 ударам плетью за употребление алкоголя и "сексуальные преступления".

Непальцы в Катаре

С гомосексуалистами, чьи права отчаянно защищают на Западе, в Катаре тоже беда: по шариату им светит смертная казнь, но, чтоб не ругаться с ООН, катарцы заменили ее на 5 лет тюрьмы.

Этим законам десятки лет, они незыблемы. Более того, в 2014 году в Катаре началась "кампания скромности", призванная напомнить туристам, что они находятся в мусульманской стране. В рамках нее рьяные поборники религии бороли шорты, майки, леггинсы и мини-платья.

В общем, как ни глянь, отличное место для чемпионата мира с его фанатскими гуляниями до утра.

***

Другой нюанс - те самые иностранцы, о которых написала Guardian. Население Катара по последним подсчетам около 2,8 млн человек, но арабов там не более 40%. Остальные - приезжие чернорабочие, преимущественно индусы и африканцы. "Свои" слишком богаты, чтоб вкалывать на скважинах, портах и стройках, вот и эксплуатируют "чужих".

The spectacular Doha skyline by day and night (during Earth Hour).



Pics credit: @abdulbasitqu pic.twitter.com/IINiqXMNpX — Rizwan Rehmat (@dohagames) March 28, 2021

Еще в 2012 году Human Rights Watch била набат, сравнивая рынок труда Катара с рабством. Этому способствует действующая в стране еще с 1995 года система "спонсорства". Работодатель - "спонсор" - за сумму от 500 до 4,000 долларов (обычно, в долг) привозит рабочего в страну, где фактически становится его хозяином. Он имеет право в одностороннем порядке отменять вид на жительство для рабочего; отказывать ему в разрешении на выезд из страны; ограничивать его перемещения по Катару. Переходить на работу к другому спонсору, разумеется, тоже нельзя.

При этом зарплаты для чернорабочих в стране низкие, а условия жизни порой невыносимы из-за адской жары - в летние месяцы средняя температура превышает 40 по Цельсию. Тоже, как ни крути, прекрасные условия для ЧМ.

***

The Guardian в нашумевшем материале рассказала много историй, абсолютно типичных для Ближнего Востока. Туристы их не видят - им показывают облицовку.

Например, Гал Сингх Рай из Непала заплатил около 1000 фунтов стерлингов за трудоустройство уборщиком в лагере для рабочих, строящих стадион ЧМ "Education City". Через неделю после прибытия он покончил с собой.

Другой рабочий, Мохаммад Шахид Миа из Бангладеш, был убит электрическим током в своем рабочем помещении после того, как вода попала на оголенные электрические кабели.

Семья Мадху Боллапалли из Индии никогда не поймет, как здоровый 43-летний мужчина умер "естественной смертью" на стройке стадиона. Тело было найдено лежащим на полу его комнаты в общежитии. В Катаре почти все смерти чернорабочих описывают как "естественные", ведь расследования и даже вскрытия под негласным запретом. Отсюда и 69% "естественных смертей".

"Очень значительная часть трудовых мигрантов, умерших с 2011 года, находилась в стране только потому, что Катар выиграл право на проведение чемпионата мира по футболу", - говорит Ник Макгихан, директор FairSquare Projects, защищающей права рабочих в регионе.

В 2010 году, когда ФИФА отдала ЧМ Катару, в стране не было ни единого стадиона, который мог бы принимать турнир такого ранга. Если Южной Африке, по оценкам СМИ, пришлось вкинуть в подготовку к ЧМ 7 млрд, Бразилии и России - от 15 до 20, то Катар вливает 200. За эти деньги построят новый аэропорт, дороги, метро, даже целый город посреди пустыни - Лусаил. Там проведут матч-открытие ЧМ.

А чем больше строек - тем больше и мигрантов, что при катарском трудовом законодательстве де-факто означает "рабов и естественных смертей".

***

Строго говоря, с точки зрения принципов в такую страну вообще нельзя было отправлять ЧМ. Но ФИФА при Блаттере совсем потеряла берега.

В 2015 году разгневанные американцы, чью заявку опередил Катар, сожгли ФИФА дотла. Блаттер, Платини, главы КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ, президент АФК, пособник Блаттера Жером Вальке - все заплатили невыносимо высокую цену за свою алчность. Большинство из них получат приговоры в этом году.

New batch of sentencing delays in the FIFA case in recent weeks. For those keeping track, here are the new dates:



-Aaron Davidson ???????? now Oct. 21

-Luis Bedoya ???????? Oct. 22

-Miguel Trujillo ???????? Nov. 1

-Roger Huguet ???????? Nov. 2

-Alejandro Burzaco ???????? Nov. 15

-Jeffrey Webb ???????? Dec. 7 — Ken Bensinger (@kenbensinger) April 2, 2021

Поняв, кто и за что его мочит, Блаттер попытался спихнуть все на Платини и Саркози, но тщетно:

"Хозяином чемпионата 2022 года виделись США. Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с кронпринцем, а ныне эмиром Катара. Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару. В противном случае американская заявка выиграла бы со счетом 12:10".

На самом деле, система, отправившая ЧМ в пустыню, обрушилась не из-за одного разговора - она гнила годами. В книге "Мафия Блаттера: обратная сторона футбола" британский расследователь Эндрю Дженнингс объясняет, как катарцы скупили голосовальщиков от стран третьего мира:

Tahiti football chief Reynald Temarii banned for accepting €305,640 from Mohamed bin Hammam http://t.co/2sU2IJXnlO pic.twitter.com/sKcBPwGhCA — ITV Football (@itvfootball) May 13, 2015

"Откаты, взятки, "денежная помощь" - так Катар победил. Джек Уорнер контролировал как минимум 25 голосов от стран Карибского футбольного союза. А за каждый голос за катарскую заявку президент Азиатской конфедерации Мохаммед бин Хаммам предлагал по 40,000 долларов. Помимо Уорнера свое влияние продавали нигериец Амос Адаму, президент Западноафриканского футбольного союза: за £500 000 он предлагал свой голос за заявку США, а $1 млн получил его сын от Катарского комитета. Еще таитянин Рейнальд Темарии аккуратно запрашивал £1,5 млн "на спортивную академию".

***

Всех вышеупомянутых деятелей из футбола вышвырнули после гнева США - теперь они кто в отставке, кто в тюрьме. Но плод их коррупции живой, и это, похоже, беспокоит Европу.

Катар достроит свои стадионы, пусть и ценой еще нескольких тысяч жизней, это понятно. Но как впихнуть этот турнир в календарь? По плану, он должен стартовать в ноябре 2022-го. При этом АПЛ-2021/22 закончится как обычно 22 мая - то есть, сдвигать что-то ради Катара в Англии не будут. А как тогда? Вообще не играть чемпионат-2022/23? Или отправить на ЧМ резервистов?

Norway’s players aren’t backing down with their protests about World Cup 2022 host Qatar’s human rights records pic.twitter.com/W4rTml6qVi — FootballJOE (@FootballJOE) March 27, 2021

Эти вопросы будут задаваться все чаще по мере приближения к турниру, так что протестов мы еще навидимся и наслышимся. Футболки - только начало. Отсутствие гендерного равенства, торговля людьми, вовлечение в проституцию девушек-мигранток - Катару вспомнят все.

Он и вправду полон дерьма. Amnesty International отрапортовал о первой тысяче погибших на стройках возле Дохи еще в 2012 году, но тогда "мировое сообщество" осталось глухим. Слух к нему вернулся, когда турнир уже на носу, и пора кроить календари. Да и то вместо ФИФА слово дали футболистам, которые этот Катар на карте найти не смогут.

Грустно это. Неправильно. Лицемерно, в конце концов. И уж точно после этого не стоит вести речь о новой, "чистой" ФИФА. Блаттер, может, и ушел, но те, кто остались, справно платят по его счетам.