На гневе Криштиану Роналду в Сербии заработали более 60 000 долларов

Капитанская повязка нападающего национальной сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на благотворительном аукционе в Сербии за 7,5 млн сербских динаров (около 63,7 тысяч евро). Наибольшую ставку сделала букмекерская компания Mozzart Bet.

Средства привлекут на лечение 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией (СМА). Всего нужно собрать 2,5 млн евро, отмечает Йован Симич в Твиттере.

Капитанскую повязку организации "Вместе ради жизни" передал пожарный, который подобрал ее после матча.

Напомним, что Криштиану Роналду выбросил повязку на газон в концовке матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Причиной злости лидера португальцев стало то, что арбитры не засчитали его забитый гол. Он отказался продолжать поединок и покинул поле за несколько минут до окончания матча.