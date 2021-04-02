Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На гневе Криштиану Роналду в Сербии заработали более 60 000 долларов
Бросил повязку - и "онамаєш"
Фото: Twitter
Капитанская повязка нападающего национальной сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на благотворительном аукционе в Сербии за 7,5 млн сербских динаров (около 63,7 тысяч евро). Наибольшую ставку сделала букмекерская компания Mozzart Bet.
Средства привлекут на лечение 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией (СМА). Всего нужно собрать 2,5 млн евро, отмечает Йован Симич в Твиттере.
Капитанскую повязку организации "Вместе ради жизни" передал пожарный, который подобрал ее после матча.
Напомним, что Криштиану Роналду выбросил повязку на газон в концовке матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Причиной злости лидера португальцев стало то, что арбитры не засчитали его забитый гол. Он отказался продолжать поединок и покинул поле за несколько минут до окончания матча.
Популярное сейчас
- Денисов: Футболист, играющий в России, не может выступать за сборную Украины
- Днепр-1 - Львов: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Агент – о смене поколений в Шахтере: Вклад Тайсона и Марлоса в достижения клуба уже в прошлом
- После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Новости по теме
- 16:00 Зарубежные ФИФА может наказать Роналду за его реакцию после не засчитанного гола в игре с Сербией
- 12:05 Зарубежные После скандала с Роналду. В УЕФА объяснили, почему не используют VAR в матчах отбора на ЧМ-2022
- 08:58 Зарубежные Роналду в ярости ушёл с поля после того, как судья не засчитал его гол - ВИДЕО