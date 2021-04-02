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На гневе Криштиану Роналду в Сербии заработали более 60 000 долларов

Чемпионат мира FIFA
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Бросил повязку - и "онамаєш"

На гневе Криштиану Роналду в Сербии заработали более 60 000 долларов

Фото: Twitter

Новина українською

Капитанская повязка нападающего национальной сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на благотворительном аукционе в Сербии за 7,5 млн сербских динаров (около 63,7 тысяч евро). Наибольшую ставку сделала букмекерская компания Mozzart Bet.

Средства привлекут на лечение 6-месячного мальчика со спинальной мышечной атрофией (СМА). Всего нужно собрать 2,5 млн евро, отмечает Йован Симич в Твиттере.

Капитанскую повязку организации "Вместе ради жизни" передал пожарный, который подобрал ее после матча.

Напомним, что Криштиану Роналду выбросил повязку на газон в концовке матча отбора на ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Причиной злости лидера португальцев стало то, что арбитры не засчитали его забитый гол. Он отказался продолжать поединок и покинул поле за несколько минут до окончания матча.

Читайте также"Это слишком". Дель Пьеро осудил Роналду за то, что португалец бросил на газон капитанскую повязку
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В статье: Криштиану Роналду Португалия Сербия отбор к ЧМ-2022
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