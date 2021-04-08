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Венгер сообщил, что ФИФА может внедрить систему автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Венгер сообщил, что ФИФА может внедрить систему автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

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Бывший менеджер лондонского "Арсенала" и глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер отметил, что организация может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.

"Я думаю, что система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическое" означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, он видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет. Сейчас игроки часто ждут решения, в среднем чуть больше минуты, иногда дольше – все зависит от сложности эпизода".

"Это важно, ведь мы часто видим, как отменяются празднования. В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает на ВАР, затем к лайнсмену. Я же настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену".

Отметим, что ФИФА уже опробовала полуавтоматическую систему на Клубном чемпионате мира в 2019 году.

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В статье: Арсен Венгер ФИФА ЧМ-2022 офсайд Чемпионат Мира
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчуг)
08.04.2021 в 14:18
А по мне вообще судей убрать или оставить одного в поле, а над полем пусть катается электронный судья (не заангажированный) и инфа сбрасывается рефу в поле и челу (независимому, чтобы контролировал обман рефа) на компе у кромки поля-тогда и ВАР не нужен. Как то так.
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Mexxxxx (Просяная)
08.04.2021 в 13:41
А как же система будет определять активный или пассивный офсайд. Тогда надо уже автоматически регистрировать - игра рукой, пенальти, чей мяч из аута...
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alex 66 (Кременчуг)
08.04.2021 в 14:13
Опять же ждать конца эпизода и Вар)))-бред короче
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