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Венгер сообщил, что ФИФА может внедрить систему автоматической фиксации офсайда на ЧМ-2022
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Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Бывший менеджер лондонского "Арсенала" и глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер отметил, что организация может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.
"Я думаю, что система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. "Автоматическое" означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, он видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет. Сейчас игроки часто ждут решения, в среднем чуть больше минуты, иногда дольше – все зависит от сложности эпизода".
"Это важно, ведь мы часто видим, как отменяются празднования. В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает на ВАР, затем к лайнсмену. Я же настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену".
Отметим, что ФИФА уже опробовала полуавтоматическую систему на Клубном чемпионате мира в 2019 году.
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