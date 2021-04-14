Цена за ошибку. Из-за незасчитанного гола Португалии судья не поедет на Евро-2020

Боковой арбитр Марио Дикс лишился места в нидерландской бригаде главного судьи Данни Маккели из-за своей ошибки в матче отбора на ЧМ-2022 Сербия - Португалия (2:2) и не поедет на Евро-2020 .

Как сообщает Algemeen Dagblad, главный арбитр Данни Маккели решил прервать сотрудничество со своим постоянным помощником Марио Диксом.

Это командное решение, - сказал Маккели, - Я годами работал с Марио. Вы поймите, что это сложный выбор. Но мы делаем его в интересах команды.

Сам Марио Дикс признался, что разочарован решением главного судьи.

31 марта Маккели сказал мне, что хочет работать с другим боковым арбитром, потому что уверенность в нашем сотрудничестве исчезла. А я надеялся на большую поддержку и взаимопонимание после плодотворного многолетнего сотрудничества.