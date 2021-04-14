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Цена за ошибку. Из-за незасчитанного гола Португалии судья не поедет на Евро-2020

Чемпионат мира FIFA
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Тот самый, когда бушевал Криштиану Роналду

Цена за ошибку. Из-за незасчитанного гола Португалии судья не поедет на Евро-2020

Фото: omropfryslan/автор невідомий

Новина українською

Боковой арбитр Марио Дикс лишился места в нидерландской бригаде главного судьи Данни Маккели из-за своей ошибки в матче отбора на ЧМ-2022 Сербия - Португалия (2:2) и не поедет на Евро-2020.

Как сообщает Algemeen Dagblad, главный арбитр Данни Маккели решил прервать сотрудничество со своим постоянным помощником Марио Диксом.

Это командное решение, - сказал Маккели, - Я годами работал с Марио. Вы поймите, что это сложный выбор. Но мы делаем его в интересах команды.

Сам Марио Дикс признался, что разочарован решением главного судьи.

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31 марта Маккели сказал мне, что хочет работать с другим боковым арбитром, потому что уверенность в нашем сотрудничестве исчезла. А я надеялся на большую поддержку и взаимопонимание после плодотворного многолетнего сотрудничества.

Напомним, что в поединке отбора на ЧМ-2022 Криштиану Роналду забил чистый гол, но Марио Дикс не увидел взятия ворот, к нему прислушался Данни Маккели и не засчитал гол. Впоследствии главному арбитру пришлось извиняться за свое решение.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия арбитры Евро-2020 арбитр Данни Маккели
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