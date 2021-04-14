Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цена за ошибку. Из-за незасчитанного гола Португалии судья не поедет на Евро-2020
Тот самый, когда бушевал Криштиану Роналду
Фото: omropfryslan/автор невідомий
Боковой арбитр Марио Дикс лишился места в нидерландской бригаде главного судьи Данни Маккели из-за своей ошибки в матче отбора на ЧМ-2022
Как сообщает Algemeen Dagblad, главный арбитр Данни Маккели решил прервать сотрудничество со своим постоянным помощником Марио Диксом.
Это командное решение, - сказал Маккели, - Я годами работал с Марио. Вы поймите, что это сложный выбор. Но мы делаем его в интересах команды.
Сам Марио Дикс признался, что разочарован решением главного судьи.
31 марта Маккели сказал мне, что хочет работать с другим боковым арбитром, потому что уверенность в нашем сотрудничестве исчезла. А я надеялся на большую поддержку и взаимопонимание после плодотворного многолетнего сотрудничества.
Напомним, что в поединке отбора на ЧМ-2022 Криштиану
Популярное сейчас
- Денисов: Именно Луческу, проиграв с Шахтером чемпионат, сказал, что Динамо ни одной очной встречи не выиграло
- Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения 22-го тура УПЛ
- Алекс Фергюсон: За время моей работы в МЮ было только четыре игрока мирового уровня
- За Легию больше не сыграет - Шабанов выбыл до конца сезона
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?