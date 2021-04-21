Хавбек сборной Казахстана: Есть шансы побороться за третье место в группе, это даже не обсуждается

Полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Байтана высказал свое мнение о шансах "ястребов" в отборочной группе ЧМ-2020 .

"Шансы есть побороться за третье место, это даже не обсуждается. Сейчас футбол изменился, все команды умеют хорошо атаковать и обороняться. Считаю, что это вполне реальная задача – занять третье место в такой группе. Для уверенности было бы очень хорошо одержать победы над такими сборными и доказать, что мы можем и должны обыгрывать таких соперников", – сказал казахстанский полузащитник.

Напомним, что в одной группе с Казахстаном играет и Украина. В настоящее время подопечные Талгата Байсуфинова занимают пятое место в группе, имея в активе одно очко после двух матчей.