Глава федерации Казахстана: Наша сборная взяла в Киеве заслуженный балл

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал старт национальной команде в отборе ЧМ-2022 , где Казахстан дома проиграл Франции (0:2), а затем на выезде сыграл вничью с Украиной (1:1).

"Вся страна видела, как наши парни бились за Казахстан, за честь флага в стартовых матчах. Даже с действующими чемпионами мира можно играть и уж точно не стоит их бояться. А во встрече с Украиной команда снова показала сплоченность, боевой дух и веру в свои в силы, увезя из Киева заслуженный балл в турнирную таблицу.

Хочу подчеркнуть, что Талгат Байсуфинов не имел в распоряжении нескольких игроков основного состава сборной по причине травм. И, тем не менее, за результат в этих матчах тренерскому штабу и руководству федерации не стыдно. Постепенно подводятся к сборной и молодые перспективные ребята. Им важно дать возможность почувствовать атмосферу главной команды, больших международных матчей, чтобы в будущем они стремились попасть сюда снова и защищать честь страны.

Что касается задачи в группе, то она самая наивысшая – бороться за выход на чемпионат мира. Пусть это звучит очень амбициозно, но на каждый матч необходимо выходить только с целью победить. В старании и дисциплине наших парней мы не сомневаемся. Свои шансы, чтобы забить голы, сборная точно создаст, главное, ими грамотно воспользоваться", – сказал Азамат Айтхожин.