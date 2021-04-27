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Глава федерации Казахстана: Наша сборная взяла в Киеве заслуженный балл

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Пред командой ставится амбициозная задача - бороться за выход на чемпионат мира

Глава федерации Казахстана: Наша сборная взяла в Киеве заслуженный балл

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал старт национальной команде в отборе ЧМ-2022, где Казахстан дома проиграл Франции (0:2), а затем на выезде сыграл вничью с Украиной (1:1).

"Вся страна видела, как наши парни бились за Казахстан, за честь флага в стартовых матчах. Даже с действующими чемпионами мира можно играть и уж точно не стоит их бояться. А во встрече с Украиной команда снова показала сплоченность, боевой дух и веру в свои в силы, увезя из Киева заслуженный балл в турнирную таблицу.

Хочу подчеркнуть, что Талгат Байсуфинов не имел в распоряжении нескольких игроков основного состава сборной по причине травм. И, тем не менее, за результат в этих матчах тренерскому штабу и руководству федерации не стыдно. Постепенно подводятся к сборной и молодые перспективные ребята. Им важно дать возможность почувствовать атмосферу главной команды, больших международных матчей, чтобы в будущем они стремились попасть сюда снова и защищать честь страны.

Что касается задачи в группе, то она самая наивысшая – бороться за выход на чемпионат мира. Пусть это звучит очень амбициозно, но на каждый матч необходимо выходить только с целью победить. В старании и дисциплине наших парней мы не сомневаемся. Свои шансы, чтобы забить голы, сборная точно создаст, главное, ими грамотно воспользоваться", – сказал Азамат Айтхожин.

В настоящее время подопечные Талгата Байсуфинова занимают пятое место в группе, имея в активе одно очко после двух матчей.

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В статье: Украина Казахстан
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Комментарии (3)
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ukatan (Харьковская обл.)
27.04.2021 в 19:46
Вопрос только - зачем вам этот балл?
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 19:44
це їх перше і останнє очко, далі вони будуть працювати своїм власним очком
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.04.2021 в 18:59
Тут і не посперечаєшся...
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