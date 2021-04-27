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Глава федерации Казахстана: Наша сборная взяла в Киеве заслуженный балл
Пред командой ставится амбициозная задача - бороться за выход на чемпионат мира
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал старт национальной команде в отборе
"Вся страна видела, как наши парни бились за Казахстан, за честь флага в стартовых матчах. Даже с действующими чемпионами мира можно играть и уж точно не стоит их бояться. А во встрече с Украиной команда снова показала сплоченность, боевой дух и веру в свои в силы, увезя из Киева заслуженный балл в турнирную таблицу.
Хочу подчеркнуть, что Талгат Байсуфинов не имел в распоряжении нескольких игроков основного состава сборной по причине травм. И, тем не менее, за результат в этих матчах тренерскому штабу и руководству федерации не стыдно. Постепенно подводятся к сборной и молодые перспективные ребята. Им важно дать возможность почувствовать атмосферу главной команды, больших международных матчей, чтобы в будущем они стремились попасть сюда снова и защищать честь страны.
Что касается задачи в группе, то она самая наивысшая – бороться за выход на чемпионат мира. Пусть это звучит очень амбициозно, но на каждый матч необходимо выходить только с целью победить. В старании и дисциплине наших парней мы не сомневаемся. Свои шансы, чтобы забить голы, сборная точно создаст, главное, ими грамотно воспользоваться", – сказал Азамат Айтхожин.
В настоящее время подопечные Талгата Байсуфинова занимают пятое место в группе, имея в активе одно очко после двух матчей.
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