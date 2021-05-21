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ФИФА изучает возможность проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года
Предложение Саудовской Аравии
Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) внесла предложение о проведении чемпионата мира каждые 2 года.
ФИФА одобрила предложение, президент организации Джинни Инфантино назвал ее "красноречивой и основательной». Теперь ФИФА изучит такую возможность и проведет технико-экономический анализ.
Предложение Саудовской Аравии поддержали 166 национальных федераций, 21 федерация воздержалась и не озвучила свою позицию.
Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией, - сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль, а его цитирует AS.
Федерация Саудовской Аравии утверждает, что проведение чемпионата мира каждые 2 года поможет «сократить количество матчей сборных, но они будут иметь большую актуальность и ценность». Изменения коснутся как мужских, так и женских чемпионатов мира.
Сейчас чемпионат мира проводят каждые 4 года.
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