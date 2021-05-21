ФИФА изучает возможность проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) внесла предложение о проведении чемпионата мира каждые 2 года.

ФИФА одобрила предложение, президент организации Джинни Инфантино назвал ее "красноречивой и основательной». Теперь ФИФА изучит такую ​​возможность и проведет технико-экономический анализ.

Предложение Саудовской Аравии поддержали 166 национальных федераций, 21 федерация воздержалась и не озвучила свою позицию.

Читайте также Президент ФИФА в письме Павелко поздравил с чемпионством Динамо

Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией, - сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль, а его цитирует AS.

Федерация Саудовской Аравии утверждает, что проведение чемпионата мира каждые 2 года поможет «сократить количество матчей сборных, но они будут иметь большую актуальность и ценность». Изменения коснутся как мужских, так и женских чемпионатов мира.

Сейчас чемпионат мира проводят каждые 4 года.