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ФИФА изучает возможность проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Предложение Саудовской Аравии

ФИФА изучает возможность проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года

Новина українською

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) внесла предложение о проведении чемпионата мира каждые 2 года.

ФИФА одобрила предложение, президент организации Джинни Инфантино назвал ее "красноречивой и основательной». Теперь ФИФА изучит такую ​​возможность и проведет технико-экономический анализ.

Предложение Саудовской Аравии поддержали 166 национальных федераций, 21 федерация воздержалась и не озвучила свою позицию.

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Мы считаем, что будущее футбола находится на критическом этапе. Многие проблемы, с которыми сейчас столкнулся футбол, усугубляются пандемией, - сказал президент SAFF Ясир Аль-Мисехаль, а его цитирует AS.

Федерация Саудовской Аравии утверждает, что проведение чемпионата мира каждые 2 года поможет «сократить количество матчей сборных, но они будут иметь большую актуальность и ценность». Изменения коснутся как мужских, так и женских чемпионатов мира.

Сейчас чемпионат мира проводят каждые 4 года.

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В статье: Джанни Инфантино Чемпионат Мира женский чемпионат мира
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
21.05.2021 в 21:04
Бабло обставили.
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