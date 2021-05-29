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Президент УЕФА Чеферин против проведения Чемпионата Мира каждые два года
У футболистов и так много работы
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александр Чеферин высказался на счет идеи проведения Чемпионата Мира каждые два года:
"Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после 2022 года пройдёт в 2026 году, а в 2028 году состоится Евро. Если в 2028-м будет чемпионат мира, европейские команды не примут в нём участие. У южноамериканских сборных есть Кубок Америки, они тоже не сыграют на Мундиале. Это всё ещё чемпионат мира? Иррациональная идея.
Не знаю, зачем нам это нужно. Если кто-то может грамотно всё обосновать, я готов выслушать. Но с нынешним календарём это просто невозможно. Представьте, какого футболистам проводить месячный турнир каждый год. У них уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки", - сказал Чеферин.
Напомним, что недавно Саудовская Аравия
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