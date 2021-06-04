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Отличились Лионель Месси и Алексис Санчес. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча и видео голов

Чемпионат мира FIFA
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Когда-то зажигали вместе в Каталонии

Отличились Лионель Месси и Алексис Санчес. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Аргентина и Чили оформили паритет в матче отбора на ЧМ-2022. В поединке 7-го тура группового этапа квалификации на Мундиаль счет был открыт на 24-й минуте – с пенальти отличился Лионель Месси. Еще до перерыва форвард чилийцев Алексис Санчес восстановил баланс на табло во время наигранной комбинации. Встреча была до отвала наполнена яркими голевыми моментами.

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Аргентина сохранила за собой вторую позицию в группе (11 очков), Чили (5) идет на седьмой строчке (всего 10 мест). Лидируют в таблице бразильцы (12).

Смотрите видеообзор матча отбора на ЧМ между аргентинцами и чилийцами.

Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). "Estadio Único Madre de Ciudades".

Аргентина – Чили 1:1

Голы: Лионель Месси (24, с пенальти) – Алексис Санчес (36)

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чили Алексис Санчес ЧМ-2022 Чемпионат мира 2022 отбор к ЧМ-2022
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