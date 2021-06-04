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Отличились Лионель Месси и Алексис Санчес. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча и видео голов
Когда-то зажигали вместе в Каталонии
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентина и Чили оформили паритет в матче отбора на ЧМ-2022. В поединке 7-го тура группового этапа квалификации на Мундиаль счет был открыт на 24-й минуте – с пенальти отличился Лионель Месси. Еще до перерыва форвард чилийцев Алексис Санчес восстановил баланс на табло во время наигранной комбинации. Встреча была до отвала наполнена яркими голевыми моментами.
Аргентина сохранила за собой вторую позицию в группе (11 очков), Чили (5) идет на седьмой строчке (всего 10 мест). Лидируют в таблице бразильцы (12).
Смотрите видеообзор матча отбора на ЧМ между аргентинцами и чилийцами.
Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). "Estadio Único Madre de Ciudades".
Аргентина – Чили 1:1
Голы: Лионель Месси (24, с пенальти) – Алексис Санчес (36)
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