Отличились Лионель Месси и Алексис Санчес. Аргентина – Чили 1:1. Обзор матча и видео голов

Аргентина и Чили оформили паритет в матче отбора на ЧМ-2022. В поединке 7-го тура группового этапа квалификации на Мундиаль счет был открыт на 24-й минуте – с пенальти отличился Лионель Месси. Еще до перерыва форвард чилийцев Алексис Санчес восстановил баланс на табло во время наигранной комбинации. Встреча была до отвала наполнена яркими голевыми моментами.

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Аргентина сохранила за собой вторую позицию в группе (11 очков), Чили (5) идет на седьмой строчке (всего 10 мест). Лидируют в таблице бразильцы (12).

Смотрите видеообзор матча отбора на ЧМ между аргентинцами и чилийцами.

Сантьяго-дель-Эстеро (Аргентина). "Estadio Único Madre de Ciudades".

Аргентина – Чили 1:1

Голы: Лионель Месси (24, с пенальти) – Алексис Санчес (36)