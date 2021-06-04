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Месси – о ничье с Чили: Это был особенный матч – первый без Диего Марадоны
Лионель помнит легендарного соотечественника
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 7-го тура группового этапа отборочного цикла к ЧМ-2022 против Чили (1:1).
"Я доволен игрой и результатом, хоть мы не победили. Нам нужно прогрессировать как команде и становиться сильнее".
"Это был особенный матч, потому что он был первым без Диего Марадоны. Мы знаем, что для него значила национальная сборная. Также поединок был особенным из-за ситуации в стране и в мире, это очень трудное время для всех. Жалко, что на стадион не смогли приехать люди".
Before its World Cup qualifier against Chile, the Argentine national team unveiled a statue of Diego Maradona ????????— B/R Football (@brfootball) June 3, 2021
(????: @Argentina)pic.twitter.com/9xL89DhptX
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