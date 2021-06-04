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Месси – о ничье с Чили: Это был особенный матч – первый без Диего Марадоны

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Лионель помнит легендарного соотечественника

Месси – о ничье с Чили: Это был особенный матч – первый без Диего Марадоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 7-го тура группового этапа отборочного цикла к ЧМ-2022 против Чили (1:1).

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"Я доволен игрой и результатом, хоть мы не победили. Нам нужно прогрессировать как команде и становиться сильнее".

"Это был особенный матч, потому что он был первым без Диего Марадоны. Мы знаем, что для него значила национальная сборная. Также поединок был особенным из-за ситуации в стране и в мире, это очень трудное время для всех. Жалко, что на стадион не смогли приехать люди".

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В статье: Лионель Месси Аргентина Чили Диего Марадона ЧМ-2022 Чемпионат Мира отбор к ЧМ-2022
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Источник:
BeSoccer

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Комментарии (1)
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Kalina ua (Sumy)
04.06.2021 в 13:37
За открытие статуи Диего Марадоне ничего не сказал, перед игрой открытие было.
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