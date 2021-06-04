Месси – о ничье с Чили: Это был особенный матч – первый без Диего Марадоны

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча 7-го тура группового этапа отборочного цикла к ЧМ-2022 против Чили (1:1).

"Я доволен игрой и результатом, хоть мы не победили. Нам нужно прогрессировать как команде и становиться сильнее".

"Это был особенный матч, потому что он был первым без Диего Марадоны. Мы знаем, что для него значила национальная сборная. Также поединок был особенным из-за ситуации в стране и в мире, это очень трудное время для всех. Жалко, что на стадион не смогли приехать люди".