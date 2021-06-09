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У Неймара 1+1 по системе "гол + пас". Парагвай – Бразилия 0:2. Обзор матча и видео забитых мячей

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Яркий поединок получился

У Неймара 1+1 по системе "гол + пас". Парагвай – Бразилия 0:2. Обзор матча и видео забитых мячей

Getty Images / Global Images Ukraine

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Национальная сборная Бразилии обыграла команду Парагвая в матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022. В дебюте встречи Неймар качественно замкнул прострел Габриэла Жезуса с фланга. Команды регулярно обменивались опасными моментами, однако вратари справлялись с угрозами. Лишь под занавес матча хавбек "Лиона" Лукас Пакета после передачи все того же Неймара красиво отправил снаряд в ворота от штанги, установив окончательный счет на табло.

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Бразилия лидирует в турнирной таблице отбора Южной Америки (18 очков из 18), Парагвай (7) идет на 6-й строчке в рейтинговом зачете. На второй позиции с 12 баллами находится Аргентина.

Смотрите видеообзор матча 8-го тура отбора на ЧМ-2022 между Парагваем и Бразилией.

Асунсьон. "Дефенсорес дель Чако".

Парагвай – Бразилия 0:2

Голы: Неймар (4), Пакета (90+3)

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В статье: Бразилия Парагвай Неймар ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Лукас Пакета отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
09.06.2021 в 10:05
Два матчі по ДВА гола та асиста От що буває коли Junior заряджений на перемогу і його ніхто не бажає зламати Нажаль таких матчів не багато... Бо нестримною "одержимістю до перемог" Неймар, як правило, не страждає
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