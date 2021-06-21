Катар закупит миллион доз: вакцинация от COVID-19 будет обязательной для болельщиков на ЧМ-2022

Премьер-министр Катара Халед бен Халифа Аль Тани прокомментировал тему вакцинации в контексте Мундиаля, который будет проведен в 2022-м.

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"К моменту начала ЧМ большинство стран уже проведет вакцинацию и иммунизацию своих граждан. Тем не менее, в связи с вероятностью того, что некоторые государства к тому моменту еще не смогут вакцинировать всех граждан, Катар не позволит фанатам без прививки посещать стадионы во время ЧМ".