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Катар закупит миллион доз: вакцинация от COVID-19 будет обязательной для болельщиков на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Радикальное и прогрессивное решение

Катар закупит миллион доз: вакцинация от COVID-19 будет обязательной для болельщиков на ЧМ-2022

FIFA

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Премьер-министр Катара Халед бен Халифа Аль Тани прокомментировал тему вакцинации в контексте Мундиаля, который будет проведен в 2022-м.

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"К моменту начала ЧМ большинство стран уже проведет вакцинацию и иммунизацию своих граждан. Тем не менее, в связи с вероятностью того, что некоторые государства к тому моменту еще не смогут вакцинировать всех граждан, Катар не позволит фанатам без прививки посещать стадионы во время ЧМ".

"В настоящий момент мы ведем переговоры с одной из компаний насчет поставки миллиона доз вакцины против коронавируса для иммунизации приезжающих на ЧМ-2022. Наша главная цель – привить всех, кто не привит, чтобы защитить здоровье наших граждан".

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В статье: ЧМ-2022 Чемпионат Мира коронавирус
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Источник:
Hindustan Times

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Комментарии (1)
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wago46
21.06.2021 в 11:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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