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Сборная Норвегии не будет бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре
Были поводы
fotball.no
Норвежская футбольная ассоциация (NFF) отказалась бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре – об этом сообщается на официальном сайте норвежцев.
Вчера, 20 июня, состоялось собрание NFF, на котором обсуждались вопросы, связанные с Мундиалем в Катаре и возможным бойкотом соревнования из-за нарушений прав человека. В итоге 368 делегатов проголосовали против бойкота ЧМЧ, 121 делегат — за.
Напомним, ранее сообщалось, что почти 7 тысяч рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов для ЧМ-2022.
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