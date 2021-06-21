Сборная Норвегии не будет бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) отказалась бойкотировать чемпионат мира 2022 года в Катаре – об этом сообщается на официальном сайте норвежцев.

Вчера, 20 июня, состоялось собрание NFF, на котором обсуждались вопросы, связанные с Мундиалем в Катаре и возможным бойкотом соревнования из-за нарушений прав человека. В итоге 368 делегатов проголосовали против бойкота ЧМЧ, 121 делегат — за.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 7 тысяч рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов для ЧМ-2022.