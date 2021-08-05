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С сентября ВАР будет применяться в европейской квалификации к ЧМ – УЕФА

Чемпионат мира FIFA
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С сентября ВАР будет применяться в европейской квалификации к ЧМ – УЕФА

Фото: uefa.com / Автор: неизвестен

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Официальный сайт УЕФА сообщил, что с сентября система ВАР будет применятся на матчах европейской квалификации к ЧМ в Катаре. Об остальном мире пока ни слова.

Система будет работать во всех матчах европейской квалификации уже с четвёртого тура.

"УЕФА подтверждает, что с согласия ФИФА в оставшихся матчах Европейской квалификации чемпионата мира-2022 будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Решение об этом Исполнительный комитет УЕФА принял в июле 2021 года" – гласит официальный сайт.

Сообщается, что ранее система не была внедрена из-за логистических сложностей и рисков, связанных с пандемией COVID-19.

"Об обеспечении работы VAR непосредственно на стадионах национальных ассоциаций позаботится УЕФА. Работа системы будет обеспечиваться за счет использования особых фургонов, предоставленных поставщиками услуг VAR для УЕФА".

Напомним, что четвертый отборочный тур стартует первого сентября с матча Казахстан – Украина. Игра начнется в 17:00 и пройдет на Астана-Арене в Нур-Султане.

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В статье: Чемпионат Мира-2022 Чемпионат мира 2022 ВАР
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Источник:
uefa.com

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