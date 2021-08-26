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Англичане объявили звездную заявку сентябрьские матчи

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Двое не из АПЛ и один дебютант

Англичане объявили звездную заявку сентябрьские матчи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сайт Федерации футбола Англии опубликовал заявку сборной на сентябрьские матчи европейской квалификации Чемпионата Мира в Катаре. Всего двое играют за пределами АПЛ и дебют Патрика Бэмфорда.

Форвард "Лидса" впервые вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей, забил 17 голов и отдал 8 голевых передач.

Киран Триппьер и Джуд Беллингхэм стали двумя вызванными в сборную футболистами из-за пределов английской Премьер-лиги.

Полная заявка сборной Англии выглядит таким образом:

Вратари: Сэм Джонстон (Вест Бромвич Альбион), Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп (Бернли)

Защитники: Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Конор Коуди (Вулверхэмптон), Рис Джеймс (Челси), Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунс (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Атлетико Мадрид), Кайл Уокер (Манчестер Сити).

Полузащитники: Джуд Беллингхэм (Боруссия Дортмунд), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джесси Лингард (Манчестер Юнайтед), Мейсон Маунт (Челси), Калвин Филлипс (Лидс Юнайтед), Деклан Райс (Вест Хэм Юнайтед).

Нападающие: Патрик Бэмфорд (Лидс Юнайтед), Доминик Калверт-Левин (Эвертон), Джек Грилиш (Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм), Бакайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Англия проведет матчи с Венгрией, Андоррой и Польшей 2, 5 и 8 сентября соответственно.

Напомним, что для сборной Украины матчи европейской квалификации стартуют 1 сентября. В 17:00 состоится матч против сборной Казахстана.

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В статье: Патрик Бэмфорд Киран Триппьер Национальная сборная Англии Джуд Беллингем
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Источник:
englandfootball.com

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Комментарии (1)
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Wolodya (Тернопіль)
26.08.2021 в 23:35
Лідс Форева!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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