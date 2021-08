Манчини сыграет за сборную Италии. Скуадра Адзурра объявила заявку на матчи сборных

Роберто Манчини составил окончательную заявку на матчи европейской квалификации к Чемпионату Мира в Катаре. В состав попал однофамилец главного тренера – Джанлука Манчини.

Для Джанлуки Манчини, игрока "Ромы", это не первый вызов в Скуадру Адзурру – он периодически вызывается с 2019 года и уже провел 6 матчей за первую сборную Италии.

Полный состав выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Пьерлуиджи Голлини (Тоттенхэм), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Дженоа).

Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Криштиану Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Неаполь), Эмерсон Пальмиери (Лион), Алессандро Флоренци(Милан), Мануэль Лаццари (Лацио), Джанлука Манчини (Рома), Рафаэль Толои (Аталанта).

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли (Ювентус), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Маттео Пессина (Аталанта), Стефано Сенси (Интер), Марко Верратти (ПСЖ), Николо Дзаньоло (Рома).

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Бернардески (Ювентус), Федерико Кьеза (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Мойзе Кин (Эвертон), Джакомо Распадори (Сассуоло), Джанлука Скамакка (Сассуоло).

