Тренер сборной Казахстана заболел на коронавирус

У главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова обнаружили коронавирус. Об этом сообщил журналист Владимир Жарков.

На данный момент он изолирован от команды. Сборной Казахстана в матче против Украины Байсуфинов будет управлять дистанционно. Напомним, что встреча состоится 1 сентября.

Отметим, что сейчас в Казахстане вспышка коронавируса. Ранее сообщалось, что матч в Нур-Султане может произойти без болельщиков, однако УЕФА позволила присутствовать девяти тысячам фанатам на стадионе "Астана Арена".

Напомним, что после двух сыгранных матчей в отборе на ЧМ-2022 у сборной Казахстана одно очко в активе. Его подопечные Байсуфинова заработали в противостоянии с Украиной в Киеве.