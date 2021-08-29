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Тренер сборной Казахстана заболел на коронавирус
У соперника проблемы
Kazfootball.kz/Автор невідомий
У главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова обнаружили коронавирус. Об этом сообщил журналист Владимир Жарков.
На данный момент он изолирован от команды. Сборной Казахстана в матче против Украины Байсуфинов будет управлять дистанционно. Напомним, что встреча состоится 1 сентября.
Отметим, что сейчас в Казахстане вспышка коронавируса. Ранее сообщалось, что матч в Нур-Султане может произойти без болельщиков, однако УЕФА позволила присутствовать девяти тысячам фанатам на стадионе "Астана Арена".
Напомним, что после двух сыгранных матчей в отборе на ЧМ-2022 у сборной Казахстана одно очко в активе. Его подопечные Байсуфинова заработали в противостоянии с Украиной в Киеве.
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