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Казахстан – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
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Фото - Александр Приходько UA-Футбол
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Казахстана и Украины.
Много всего произошло с главной командой страны за лето. Теперь "сине-желтые" обязаны двигаться вперед под руководством нового тренера, в Нур-Султане сборной Украины нужен исключительно положительный результат. Смогут ли наши ребята адаптироваться на искусственном газоне? На кого будет рассчитывать Петраков в этом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 сентября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк
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