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Казахстан – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

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Казахстан – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Фото - Александр Приходько UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Казахстана и Украины.

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Много всего произошло с главной командой страны за лето. Теперь "сине-желтые" обязаны двигаться вперед под руководством нового тренера, в Нур-Султане сборной Украины нужен исключительно положительный результат. Смогут ли наши ребята адаптироваться на искусственном газоне? На кого будет рассчитывать Петраков в этом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 сентября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк

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В статье: Украина Казахстан Чемпионат Мира Трансляция Аудио онлайн стрим
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Комментарии (2)
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GRaFkiyv (Фриско)
31.08.2021 в 11:22
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dabo47
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