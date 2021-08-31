Казахстан – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок квалификации на Мундиаль между сборными Казахстана и Украины.

Много всего произошло с главной командой страны за лето. Теперь "сине-желтые" обязаны двигаться вперед под руководством нового тренера, в Нур-Султане сборной Украины нужен исключительно положительный результат. Смогут ли наши ребята адаптироваться на искусственном газоне? На кого будет рассчитывать Петраков в этом поединке? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 1 сентября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Александр Рыженко и Тарас Вархоляк