Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора ЧМ-2022

Украинские арбитры получили назначение на один из матчей отбора ЧМ-2022 .

Так, на поединке Грузия - Косово, который состоится 2 сентября в Батуми, работать украинский судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Также арбитром ВАР назначен Евгений Арановский, а его ассистентом будет Андрей Скрипка.