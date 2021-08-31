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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Главным будет Николай Балакин

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора ЧМ-2022

Новина українською

Украинские арбитры получили назначение на один из матчей отбора ЧМ-2022.

Так, на поединке Грузия - Косово, который состоится 2 сентября в Батуми, работать украинский судейская бригада во главе с Николаем Балакиным.

На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр - Виталий Романов.

Также арбитром ВАР назначен Евгений Арановский, а его ассистентом будет Андрей Скрипка.

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В статье: Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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