"Мы не выбирали это место для Мундиаля". Датчане раскритиковали Катар за нарушение прав человека

Сборная Дании выразила поддержку Датскому футбольному союзу (DBU) в позиции по поводу ситуации в Катаре. Игроки встретились с руководством и обсудили нарушения прав человека в Катаре, где в 2022-м состоится чемпионат мира. Например, Симон Кьер отметил:

"Как капитан я должен сказать, что мы, игроки, не выбирали местом проведения ЧМ-2022 Катар. Мы крайне плохо относимся к условиям соблюдения прав человека в этой стране. Футболисты Дании несколько раз публично демонстрировали позицию по отношению к чемпионату мира в Катаре".

"Сейчас мы действительно должны сосредоточиться на игре, чтобы пройти отбор на этот турнир, а затем позволить DBU как организации вести политическую борьбу за пределами стадиона".