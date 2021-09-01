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"Мы не выбирали это место для Мундиаля". Датчане раскритиковали Катар за нарушение прав человека
История тянется уже долго
AF
Сборная Дании выразила поддержку Датскому футбольному союзу (DBU) в позиции по поводу ситуации в Катаре. Игроки встретились с руководством и обсудили нарушения прав человека в Катаре, где в 2022-м состоится чемпионат мира. Например, Симон Кьер отметил:
"Как капитан я должен сказать, что мы, игроки, не выбирали местом проведения ЧМ-2022 Катар. Мы крайне плохо относимся к условиям соблюдения прав человека в этой стране. Футболисты Дании несколько раз публично демонстрировали позицию по отношению к чемпионату мира в Катаре".
"Сейчас мы действительно должны сосредоточиться на игре, чтобы пройти отбор на этот турнир, а затем позволить DBU как организации вести политическую борьбу за пределами стадиона".
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