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"Мы не выбирали это место для Мундиаля". Датчане раскритиковали Катар за нарушение прав человека

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

История тянется уже долго

"Мы не выбирали это место для Мундиаля". Датчане раскритиковали Катар за нарушение прав человека

AF

Новина українською

Сборная Дании выразила поддержку Датскому футбольному союзу (DBU) в позиции по поводу ситуации в Катаре. Игроки встретились с руководством и обсудили нарушения прав человека в Катаре, где в 2022-м состоится чемпионат мира. Например, Симон Кьер отметил:

"Как капитан я должен сказать, что мы, игроки, не выбирали местом проведения ЧМ-2022 Катар. Мы крайне плохо относимся к условиям соблюдения прав человека в этой стране. Футболисты Дании несколько раз публично демонстрировали позицию по отношению к чемпионату мира в Катаре".

"Сейчас мы действительно должны сосредоточиться на игре, чтобы пройти отбор на этот турнир, а затем позволить DBU как организации вести политическую борьбу за пределами стадиона".

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В статье: Дания сборная Дании Чемпионат мира 2022
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Источник:
dbu.dk

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Комментарии (5)
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Болельщик39 (Харьков)
01.09.2021 в 13:10
Как раз вчера была новость, как российский блоггер в своём номере гостиницы взял местную купюру пальцами НОГИ и выложил это видео в сеть. Его посадили на 10 лет, потому что на купюре изображена мечеть. Может эта информация пригодится датчанам, когда будут прикалываться в номерах.
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Zapp Brannigan (Київ)
01.09.2021 в 13:03
Цікаво, хтось дійсно вірить, що Катар міг чесно виграти право проводити Мундіаль-2022 ще й узимку? Нагадаю, основним конкурентом під час голосування ФІФА були США. Так у США уже є і стадіонів непоганих купа (частину під Мундіаль-94 збудували, частину - пізніше для МЛС), і інфраструктура чудова... Я не знаю, скільки треба було занести, щоб ФІФА погодилася на Мундіаль взимку, та ще й в далеко не найкрутішій країні! P.S. Приблизно така ж думка в мене і щодо Мундіалю в рашці, бо у них конкурентами були 1) Англія; 2) Іспанія+Португалія спільно. Ясно, що по-чесному рашка б у них не виграла!
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magnum power (БОМЖ)
01.09.2021 в 13:01
принципиальность зашкаливает)). а где же вы были, когда в стране -агрессоре мундиаль проводили?
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Zapp Brannigan (Київ)
01.09.2021 в 13:04
Ну брити тоді так само виступали. Адже саме Англія програла країні-агресору Мундіаль, хоча всі розуміють, що Англія може хоч завтра цей Мундіаль провести!
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rtrofimov (baku)
01.09.2021 в 12:58
Любишь СЕKС?! Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----->> bit.do/vsisky
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