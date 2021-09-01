Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется

Первого сентября 2021-го года в книге "История сборной Украины" началась новая глава. Ее автором должен выступить Александр Петраков, которого УАФ попросила заменить Андрея Шевченко, решившего досрочно покинуть стан "сине-желтых". Каждый украинский болельщик и эксперт уверен, что знает Александра Петракова, но именно сегодня мы должны были его разглядеть в совсем новой роли. Наиболее важной роли за всю его карьеру. Работать с молодежью, вести себя раскованно на пресс-конференциях, улыбаться и ездить на метро - это все здорово, но совсем не важно для тренерской работы. Быть рулевым национальной сборной - не каждому дано. В трех ближайших матчах мы должны будем понять, годится ли для этого тренер молодых чемпионов мира.

Стартовый состав от нового коуча немного удивил. Мы подозревали, что Петраков сделает ставку на схему с тремя центральными защитниками - Миколенко, Матвиенко и Забарный (мы ставили в старт Кривцова), однако главный сюрприз ожидал в полузащите, где не нашлось места для Малиновского. Украина играла 3-4-2-1, где под Яремчуком действовали Буяльский и Ярмоленко. Возможно, Руслана берегут для Франции, а возможно, Петракова так сильно впечатлил Буяльский, разрывающий УПЛ, что ради него можно было пожертвовать игроком из Серии А.

Первые минуты ожидались непростыми. Украине нужно было забрать себе мяч и начать искать путь к воротам казахов, в то время, как соперник должен был закрыться у своих ворот, встречать низким и средним блоком, изредка нарушая правила и выбегая в контратаки. Возможно, все это имело бы место, не забей Яремчук уже на второй минуте встречи. Да еще и как забил, загляденье - двойной прием мяча на грудь после паса Караваева и удар в касание в девятку. И все это из-за пределов штрафной. "Бенфика" говорите? Это минимум "Манчестер Юнайтед".

Первую половину тайма с казахами украинцы радовали глаз, укатывая соперника, как это принято говорить банальной фразой, в одни ворота. Здесь тебе и две штанги после ударов Соболя и Ярмоленко, и перекладина от Сидорчука, и несколько очень опасных подходов от остальных. Хозяева матча долго приходили в себя после быстрого гола и должны были пропускать второй. И третий. Но фортуна с этим не спешила. Ближе к концу тайма игра начала выравниваться и тут уже Казахстан вспомнил, что футбольное поле - не место для выживание. Здесь иногда даже атаковать можно. До свистка на перерыв "ястребы" успели запомниться несколько неплохими подходами к нашей штрафной, а также двумя-тремя дальними выстрелами. Хорошо, что им не сказали, что можно бить, подходя немного ближе.

Счет 1:0 - не тот, при котором можно расслабляться. А именно этим и занялась сборная Украины, сбавив темп во втором тайме. Казахи немного выровнялись по владению мячом, вот только по созданным моментам "сине-желтые" все равно превосходили оппонента. Особенно вспоминается ударная трехминутка, когда классные моменты поочередно не реализовали наши левши - Матвиенко и Соболь. Оба проиграли в ближнем бою Покатилову. А после этого сердца всех украинских болельщиков замерли, а в голове пронеслись кадры того самого матча в Киеве. Казахстан сравнял... Благо боковой арбитр зафиксировал офсайд, отсрочив неминуемое. Так и хотелось крикнуть на эмоциях: "Ау, просыпайтесь, лодыри". Промолчали. Не услышали. Заброс Тагыбергена, мяч у Валиуллина, удар в ближний - 1:1. На этот раз все по правилам.

На секунду мы подумали, что это проклятье Андрея Шевченко, от которого нам не избавиться уже никогда. Не в этой вселенной, не с такой реализацией. Но, в отличие от игры в Киеве, мы смогли забить во второй раз. Дебютировавший за сборную Сикан не только впервые надел форму главной команды, но и сразу забил гол. На 90+3! Казалось, что это идеальный дебют Петракова, но от звания героя до лузера - один выпад соперника. Одна ошибка Караваева. Один удар в ближний. Один Валлиулин. 2:2. Слушайте, а не вничью мы играть умеем?

Говорить особо много сейчас не будем. Все эмоции ушли с финальным свистком, после чего настал период опустошения. Никто не будет вспоминать о трех удар в каркас, о моментах Матвиенко и Соболя, об игре Ярмоленко и Буяльского. Счет всегда на табло, а там ничья. Очередная. Четвертая в четырех турах. И если мы дважды не обыгрываем главного аутсайдера группы, то о чем можно говорить. Это уже не трагедия. Это печальная стабильность.

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа D

1 сентября, Нур-Султан, стадион "Астана Арена"

Казахстан - Украина 2:2

Гол: Валиуллин 74, 90+5 - Яремчук 2, Сикан 90+3

Казахстан: Покатилов - Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин - Тагыберген, Куат, Васильев - Нургалиев (Зайнутдинов 60), Шушеначев (Аймбетов 60)

Украина: Пятов - Забарный, Матвиенко, Миколенко - Караваев, Сидорчук (Шапаренко 77), Зинченко, Соболь (Сикан 83) - Ярмоленко, Буяльский (Малиновский 58) - Яремчук (Цыганков 58)

Предупреждения: Васильев 43 - Миколенко 52