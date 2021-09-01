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Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется

Чемпионат мира FIFA
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(9 голосов)

Играем вничью и прощаемся с надеждами выйти на ЧМ

Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Первого сентября 2021-го года в книге "История сборной Украины" началась новая глава. Ее автором должен выступить Александр Петраков, которого УАФ попросила заменить Андрея Шевченко, решившего досрочно покинуть стан "сине-желтых". Каждый украинский болельщик и эксперт уверен, что знает Александра Петракова, но именно сегодня мы должны были его разглядеть в совсем новой роли. Наиболее важной роли за всю его карьеру. Работать с молодежью, вести себя раскованно на пресс-конференциях, улыбаться и ездить на метро - это все здорово, но совсем не важно для тренерской работы. Быть рулевым национальной сборной - не каждому дано. В трех ближайших матчах мы должны будем понять, годится ли для этого тренер молодых чемпионов мира.

Стартовый состав от нового коуча немного удивил. Мы подозревали, что Петраков сделает ставку на схему с тремя центральными защитниками - Миколенко, Матвиенко и Забарный (мы ставили в старт Кривцова), однако главный сюрприз ожидал в полузащите, где не нашлось места для Малиновского. Украина играла 3-4-2-1, где под Яремчуком действовали Буяльский и Ярмоленко. Возможно, Руслана берегут для Франции, а возможно, Петракова так сильно впечатлил Буяльский, разрывающий УПЛ, что ради него можно было пожертвовать игроком из Серии А.

Первые минуты ожидались непростыми. Украине нужно было забрать себе мяч и начать искать путь к воротам казахов, в то время, как соперник должен был закрыться у своих ворот, встречать низким и средним блоком, изредка нарушая правила и выбегая в контратаки. Возможно, все это имело бы место, не забей Яремчук уже на второй минуте встречи. Да еще и как забил, загляденье - двойной прием мяча на грудь после паса Караваева и удар в касание в девятку. И все это из-за пределов штрафной. "Бенфика" говорите? Это минимум "Манчестер Юнайтед".

Первую половину тайма с казахами украинцы радовали глаз, укатывая соперника, как это принято говорить банальной фразой, в одни ворота. Здесь тебе и две штанги после ударов Соболя и Ярмоленко, и перекладина от Сидорчука, и несколько очень опасных подходов от остальных. Хозяева матча долго приходили в себя после быстрого гола и должны были пропускать второй. И третий. Но фортуна с этим не спешила. Ближе к концу тайма игра начала выравниваться и тут уже Казахстан вспомнил, что футбольное поле - не место для выживание. Здесь иногда даже атаковать можно. До свистка на перерыв "ястребы" успели запомниться несколько неплохими подходами к нашей штрафной, а также двумя-тремя дальними выстрелами. Хорошо, что им не сказали, что можно бить, подходя немного ближе.

Счет 1:0 - не тот, при котором можно расслабляться. А именно этим и занялась сборная Украины, сбавив темп во втором тайме. Казахи немного выровнялись по владению мячом, вот только по созданным моментам "сине-желтые" все равно превосходили оппонента. Особенно вспоминается ударная трехминутка, когда классные моменты поочередно не реализовали наши левши - Матвиенко и Соболь. Оба проиграли в ближнем бою Покатилову. А после этого сердца всех украинских болельщиков замерли, а в голове пронеслись кадры того самого матча в Киеве. Казахстан сравнял... Благо боковой арбитр зафиксировал офсайд, отсрочив неминуемое. Так и хотелось крикнуть на эмоциях: "Ау, просыпайтесь, лодыри". Промолчали. Не услышали. Заброс Тагыбергена, мяч у Валиуллина, удар в ближний - 1:1. На этот раз все по правилам.

На секунду мы подумали, что это проклятье Андрея Шевченко, от которого нам не избавиться уже никогда. Не в этой вселенной, не с такой реализацией. Но, в отличие от игры в Киеве, мы смогли забить во второй раз. Дебютировавший за сборную Сикан не только впервые надел форму главной команды, но и сразу забил гол. На 90+3! Казалось, что это идеальный дебют Петракова, но от звания героя до лузера - один выпад соперника. Одна ошибка Караваева. Один удар в ближний. Один Валлиулин. 2:2. Слушайте, а не вничью мы играть умеем?

Говорить особо много сейчас не будем. Все эмоции ушли с финальным свистком, после чего настал период опустошения. Никто не будет вспоминать о трех удар в каркас, о моментах Матвиенко и Соболя, об игре Ярмоленко и Буяльского. Счет всегда на табло, а там ничья. Очередная. Четвертая в четырех турах. И если мы дважды не обыгрываем главного аутсайдера группы, то о чем можно говорить. Это уже не трагедия. Это печальная стабильность.

Чемпионат мира-2022, отборочный раунд, группа D
1 сентября, Нур-Султан, стадион "Астана Арена"
Казахстан - Украина 2:2
Гол: Валиуллин 74, 90+5 - Яремчук 2, Сикан 90+3
Казахстан: Покатилов - Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин - Тагыберген, Куат, Васильев - Нургалиев (Зайнутдинов 60), Шушеначев (Аймбетов 60)
Украина: Пятов - Забарный, Матвиенко, Миколенко - Караваев, Сидорчук (Шапаренко 77), Зинченко, Соболь (Сикан 83) - Ярмоленко, Буяльский (Малиновский 58) - Яремчук (Цыганков 58)
Предупреждения: Васильев 43 - Миколенко 52

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Комментарии (207)
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Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:28
Останній комент, які всі "Шевченко ненависні анаілитики" зараз з піною в роті мінусуватимуть. Я пам.ятаю як грали при Буряку, Блохіну, Михайличенку, Сабо, ФОменку. Хто там ше був. Нічого і близько не було по грі в порівнянні з збірною Шевченка і його помічників (та були провали, ніхто не сперечається). І добре, шо виглядає, на те, шо знову повернувся фізрук до руля збірної. То трішки поверне до реальності всіх експертів і аналітиків. Так чи інакше, поки Петраков ніякої критики не заслужив. А вся відповідальність за результат на УАФі.
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0
0
alext1467 (Kiev)
01.09.2021 в 19:28
Главное чтобы все по-украински говорили!
Ответить
0
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:27
Не забудьте их аэропорту встретить с цветами
Ответить
+3
0
kukarekin (Одесса)
01.09.2021 в 19:26
Рахиты - пер@дун миколенко, забарный такой же, соболь, Малиновский, Сидор все калеки... Цыганков чмурик. Все чмошники
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+2
0
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:24
Два удара в штангу-это невезение,два выхода один в один,четыре удара с 8-10и метров мимо-это неумение.
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+2
0
Golfik25 (Киев)
01.09.2021 в 19:24
Сборная убогих. Не зря Колос, Ворскла, сосут у казахов, теперь и сборная это подтвердила.
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+4
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:26
Дауны кривоногие
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+1
0
megrivan (Курячі Лози)
01.09.2021 в 19:22
Пятовбаев м Каравайбаев - герои Казахстана. Ну, и Петраков - за то. что после первого тайма не заменил Караваева, которого постоянно оббегали-обгоняли. Тымчика не обогнали бы.
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0
0
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:25
Тымчикбаев такой же как и Каравайбаев
Ответить
+1
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:21
Я Караваев, не пишите на меня всякие гадости, я старался, лучше проголосуйте за меня на лэва матча.
Ответить
+3
-1
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:20
А я ничью взял на 50 гривен
Ответить
0
0
ZNAK_VOPROSA
01.09.2021 в 19:23
Ты просто взял за 50 грн
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0
-1
дЫркофан
01.09.2021 в 19:19
помните ворону из мультфильма-"главное вовремя смыться"
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
01.09.2021 в 19:25
класний мультик))) ...хитрожопа птаха))
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0
0
Andrik_zp (Запоріжжя)
01.09.2021 в 19:19
Команда парадокс - 2 близнеца не забиваем, а 2 близнеца пропускаем.
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+2
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
01.09.2021 в 19:19
Треба в усьому шукати позитивну сторону. Завдяки нам збірна Казахстану встановила власний антирекорд: не змогла виграти у 10 (десятому) матчі поспіль.Бо це ми їй не дали!
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+1
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:18
А Франция вас вообще размажет
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+2
0
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Antolog (Одесса)
01.09.2021 в 19:23
Не факт, петухи тоже смотрят часто с высока, не замечая в какое гов-но могут вляпаться...)
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0
-1
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:17
Хехе.... Все туристами поедите..
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+1
-2
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IvaneZZZ (Київ)
01.09.2021 в 19:17
Уже ж проходили такие матчи на ЕВРО. Уже ж вся страна знает чем закончатся эти не забитые моменты. А им все равно. Как будто на зло. Какая, вам игрокам, еще мотивация нужна, какой опыт??? Здесь либо пан либо пропал. "Ну ни зябили ми, тяк бивяеть, бу бу бу" - Соболь и Матвиенко. Спасибо хоть на ЧМ позориться не будем. Можно теперь с составом эксперементировать как угодно. Я уже не знаю какой нужен тренер, который научит забивать на выходах в угол ворот.
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+4
0
Deportivo (Лотошино)
01.09.2021 в 19:17
Всі на Караваєва кричать. Але що то за збірна, в якій нападник — саме так записано його в цьому матчі, грає захисником? І після нього нікого? То що, знову десь найшли конспекти Лобановського і граємо футбол а ля моє дитинство? Де був захист в цій грі? Чому казахи пробили по наших вороттях не менше, чим наші по їх? Чому отримавши м'яч перед воротами і маючи перед собою лише ворітника наші катали м'яч впоперек воріт, і ніхто, кроми пацана, не наважився бити? Вони взагалі грають, чи відбувають номер? А взагалі то нічого страшного не відбулось — те, що ЧС продристали було відомо ще до ЧЄ.
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+3
-5
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:18
Караваев, молчи. Тихо...
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+4
0
Deportivo (Лотошино)
01.09.2021 в 19:29
Та мені все одно до нього — чому він там постійно був останім захисником? А же той, хто мав бути останім. Бо він таки ні разу не захисник. Ні разу по амплуа. То чому? А в тім дома грали так само — вимучили нічию. Три бездарні матчі. Шеві хоч шанс на ЧЄ випав втекти з відмазкою. Але Шева втік, а те, що він ліпив кілька років, залишилось. Добре, що йому залишив попередник ЧЄ і трохи залишків нормальної збірної. А після нього пустеля.
0
0
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okolegko (Київ)
01.09.2021 в 19:16
Забарний забарився, Караваєв помилився... Нашим завжди чогось не вистачало. То не могли обіграти суперника; якщо могли обіграти, не могли пас віддати; коли були здатні пас віддати, не виходило вдарити; виходило вдарити, не виходило забити... А захист... Караве... мікалЄнка, від слова лЄнка, вирішив самоусунутись перед грою з Францією, як і ніякий Зіна... Не знаю, що можна сказати гарного. Мабуть, ми могли бути б призерами, якщо не чемпіонами, за кільністю нереалізованих моментів, але за це нагород не дають. Тьху на них
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+2
0
Tom Valentine (Bolintci)
01.09.2021 в 19:16
Шева молодец, вовремя сбежал с тонущего корабля...
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+5
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.09.2021 в 19:19
Шева падлец, надеюсь его тоже будут кидать так же как он кинул сборную.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:16
Хух, отскочили, чуть не проиграли)
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+2
-1
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 19:15
сборной НЕТ. как и футбола в Стране. Браво Пе...д.......рация. Всем медали и на Мальдивы по б..л.....я...м.
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+4
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
01.09.2021 в 19:15
Какая срана, такой и футбол!
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+4
-6
avatar
Antolog (Одесса)
01.09.2021 в 19:17
Ты поэтому дыроколом в Енакиево устроился?)))
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+6
-4
дЫркофан
01.09.2021 в 19:22
а где твоя страна чмо?дерьмо в проруби.
Ответить
0
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
01.09.2021 в 19:25
Шмара куевская страна у нас была до 2014 пока майданутое отребье не погнало танки на Донбасс
+2
0
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alex 66 (Кременчук)
01.09.2021 в 19:14
Позорисько, навіть переможний рахунок не втримати(((. Я не звинувачую Петракова, а вина на гравцях які при рахунку 0-1 ходили пішки , посміхалися, били в штангу та мимо воріт, буцім то перемога в кишені.
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+7
-1
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:14
Тут в 1у чергу треба сказати "ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ" УАФ. Гарно попрацювали, ше краще вляпали в ситуацію Петракова, який тепер буде відповідати за весь той цирк. Павелко на вихід. Циркачі мля
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+9
0
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djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 19:14
ущербные НАЗАВЖДИ.
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+1
-2
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
01.09.2021 в 19:13
Может они сливают ЧМ специально? Может они что-то знают? Все таки ЧМ в катаре пройдёт, тот ещё ближний восток. Другого объяснения происходящему я просто не могу найти. Ужас какой-то. Просто не верится, что происходит...
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+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.09.2021 в 19:17
Не специально, просто они играть не умеют.
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+4
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
01.09.2021 в 19:22
Да это как бы сарказм был. Понятно, что никто ничего не сливает. Просто объяснить происходящее по другому как то сложно. Кошмар какой-то и все...
+1
0
Тренерую (Столица)
01.09.2021 в 19:13
Петраков два тайма смотрел, как проваливается правый фланг обороны и не предпринял никаких попыток это исправить !!! ((( Человек хороший, а тренер для сборной - хреновый!
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+5
-2
Fanil.S (киев)
01.09.2021 в 19:13
"Это просто позор какой-то!" (с)
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+3
0
osadob07 (жмеринка)
01.09.2021 в 19:13
шева всё понял ,что из этого ничего не слепишь и вовремя срыгнул
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+6
-1
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Antolog (Одесса)
01.09.2021 в 19:10
Всегда ноем, что трейнер не тот, а проблема то в сырье из которого эту пулю приходится лепить... Ужас продолжается... наши звязды одна краше другой на окружной...))) Но, я все же рад, что Петракову дали шанс, он это заслужил, прошел все национальные сборные... увы, толку от наших балерин не будет никакого, Шеве еще подвезло, будем надеяться, что и Петракову повезет, к примеру на ЧМ из-за ограничений и Ковида не приедет ни одна сборная, кроме нашей и сборной журналистов сайта уа-футбол... Третье место займут сто процентов, так что держим кулачки за национальную сборную, всех болельщиков с добытой ничьей в матче с грандом мирового футбола - казахами! Респект и уважуха! Накиньте там им по миллиончику за такие вот вырванные на жилах матчи...
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+3
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.09.2021 в 19:10
Дно ...очередное...
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+7
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:09
Не будет толку, если таким составом играть! Надо играть одним составом и наигрывать, а не доставлять кого-нибудь к динамовцам.... Малиновский на банке, Степаненко и Зубкова отправили домой..... Лубуйтесь игрой и результатом!
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.09.2021 в 19:16
А что Малиновский? Вышел, и где его удары, а нет ударов...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:21
Вокруг него надо игру строить, а не выпускать, а бы спасал колхоз!
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.09.2021 в 19:24
А где вокруг него игру строили?
0
0
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 19:09
Докатилися Лев матчу П'ятов... Два голи майже з НУЛЬОВОГО кута це треба "вміти"! Поряд Караваєв та Забарний ну і про Петракова не варто забувати! Скільки у другому нам правий край рвали, а всі заміни ліві! Ну і якщо по оцінкам whoscored знов кращий Ярмоленко (8,3), другий Яремчук на бал відстав... то результат не дивовижний! Ну і сліпишам давайте збірну із гравців Шахтаря створимо, яким, крім Матвієнка, тренер на міжнародні матчі взагалі не випускає!
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+7
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:12
Не надо, пока слепили с Динамо, то наслаждайтесь, а не придумывать варианты!
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+2
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Antolog (Одесса)
01.09.2021 в 19:13
Так пускай это Гремио Донецк всё натурализируют, хуже уж точно не будет, хотя тогда нужно эту команду заявлять где-нибудь подальше от УПЛ, а то и бразилы превратятся в баклажан...)))
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:24
Ну не Малиновского держать на банке)))
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
01.09.2021 в 19:09
Караваев и Пятов пешком домой, можно выходить незамедлительно...
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+7
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Stuntriding (Киев)
01.09.2021 в 19:08
"Такой хоккей, извините, футбол, нам не нужен!"
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simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:08
Пробито дно. Поражение от Сан-Марино не удивит... Страшно представить , что сделает Барса и Бавария с защитой от ДК в лиге чемпионов. Грустно все это...
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-5
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 19:12
Бойко з таких гострих кутів мишей пускати не буде... Хоч один заблокує. Та і Тимчик в захисті грати буде... Караваєв то для УПЛ.
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2021 в 19:08
Караваев просто дно. Худший. Если увижу его в составе Динамо или сборной выключу нафиг сразу и смотреть не буду
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+6
-3
shsp (Кировоград)
01.09.2021 в 19:10
опередил меня! ну неужели нс всю Украину нет друших футболистов на позицию караваева! у меня впечатлегие что он бабки заносит!
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+1
-5
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 19:14
Таки нету. Результаты в еврокубках тому подтверждение.
0
0
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 19:07
Нужно быть объективными - у нас на данный момент очень слабый футбол и слабая сборная, которая пропускает во всех официальных матчах этого года и которая не способна обыграть 124-ю команду рейтинга ФИФА. На ЕВРО откровенно очень повезло. И в матче с Македонией, и с выходом в 1/8, и в матче со Швецией. В общем-то сильной сборной у нас никогда не было. Но были Шовковский и Шевченко, которые могли вытащить матч, если повезёт. Сейчас игроков такого калибра нет. Вообще, класс команды определяется не забитыми и пропущенными голами, гол - штука иногда случайная. Класс команды определяется тем, как она может удержать устраивающий её счёт. В этом плане концовка матча - вообще полный трэш.Так что нынешнее 25-е место в рейтинге ФИФА - дело временное. Ну, и про ЧМ-2022 можно забыть.
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+4
0
shsp (Кировоград)
01.09.2021 в 19:12
при чом здесь наш слабый футбол?!если половина футболистов не играет в Украине! сами виноваты что моменты не реализовуют!
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+1
0
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 19:18
Футбольное образование все в Украине получали. Не реализуют моменты, потому что класса нет. Мало - попасть в ворота, нужно ещё промахнуться мимо вратаря. Не умеют. И защиты нет. С такой игрой 4-го может опять 1-7 случиться.
0
0
Sanya_Ch ( Черкассы)
01.09.2021 в 19:07
Казахи по игре полное дно, а мы получается ниже этого дна((((
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+5
-1
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 19:09
Ну - я думаю, в турнирной таблице мы казахов опередим. Казахи будут последними, мы - предпоследними.
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+3
0
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 19:18
Я б не сказав так про казахів. У фінів і босняків відберуть очки точно - вони французам 0-2 програли. Ще здивують.
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0
-1
ZNAK_VOPROSA
01.09.2021 в 19:06
Забавный + Караваев "львята матча"! Привозные чуваки
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+2
-3
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 19:16
Забавний Коровай виходить
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:06
Гол зато классный забил Яремчук!
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+1
-1
Зритель (Харьков)
01.09.2021 в 19:24
И почти весь матч играли на удержание счёта. С 124-й командой рейтинга ФИФА! С защитниками, проигрывающими весь верх! Похоже - не годится Петраков на тренера сборной.
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0
0
osadob07 (жмеринка)
01.09.2021 в 19:05
в 37 Караваев чистосердечно признался бы,что работает на иностранную разведку
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+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.09.2021 в 19:05
Паделко- в отставку. А потом под суд...
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+4
-1
Фанат Українського Футболу (Київ)
01.09.2021 в 19:08
Він вже на 20 років в'язниці напрацював, але він людина Бені як й Зе
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0
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
01.09.2021 в 19:05
Й так щогри вже бо зна скільки років - забиваємо й граємо на утримання. Цікаво, а що для наших футболістів взагалі футбол як такий? Головне не пропустити - ось що для наших футбол. Жодного честолюбства та прагнення звитяг. Ремісники!
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+3
0
Lil Jon (Полтава)
01.09.2021 в 19:05
Є тільки один плюс - уже можна не хвилюватися що вийдемо на ЧС і зганьбимося, шансів уже немає та і з такою грою там робити нічого. Казахам подяка за характер і настрій на гру достойний суперник
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+3
-2
Lil Jon (Полтава)
01.09.2021 в 19:05
Є тільки один плюс - уже можна не хвилюватися що вийдемо на ЧС і зганьбимося, шансів уже немає та і з такою грою там робити нічого. Казахам подяка за характер і настрій на гру достойний суперник
Ответить
+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.09.2021 в 19:05
А Пятов...Вторая молодость Пятова... Два гола одинаковые в ближний...
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+9
-3
дЫркофан
01.09.2021 в 19:07
кто виноват?невістка
Ответить
+3
-5
Kristo (Львов)
01.09.2021 в 19:13
На колени оба раза опускался еще до удара
+2
0
Рівнянин (Рівне)
01.09.2021 в 19:13
Він стояв на ближньому і мав би відбивати хоч один.Не вгадав з воротарем Петраков.Різника треба було ставить.
0
-1
аmg333 (Kyiv )
01.09.2021 в 19:04
мои мальчики! глубоко приняли от казахов, как я люблю
Ответить
+2
-10
Wertu098 (бамбас )
01.09.2021 в 19:08
Поправь кокошник лаптеногий!
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+3
-1
Judas (Киев)
01.09.2021 в 19:22
Любишь глубоко принимать?
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0
-1
ukatan (Харьковская обл.)
01.09.2021 в 19:04
А вообще, Шевченко - гениальный тренер. Как говорила ворона в известном мультфильме: "В нашем деле главное - вовремя смыться"! Теперь все фекалии польются на Петракова.
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+8
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:11
Он знал куда идёт! Мог и попробовать поменять состав и тактику, хуже не было бы!
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+3
-1
Ramses_ua (Запоріжжя)
01.09.2021 в 19:04
Ну ничего,зато уже 2 мяча забили за матч в отборе, ещё и на выезде... !Тренеруемс дальше
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+2
0
andy1973 (Рівне)
01.09.2021 в 19:04
Не пруха...
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+3
-1
Wertu098 (бамбас )
01.09.2021 в 19:03
Вот был бы супер витя Буратино,все было бы по-другому)))
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+1
-4
дЫркофан
01.09.2021 в 19:05
хватит одного караваева дырявый ...... что на поле делал сидорчук?
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:10
И без Вити хорошо. Есть Караваев топчик ))))!!!
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0
-1
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
01.09.2021 в 19:03
А вы друзья, как не садитесь - ВСЕ В ФУТБОЛИСТЫ - НЕ ГОДИТЕСЬ!!!!!!
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+4
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
01.09.2021 в 19:03
Они что в дуб вьеbались? Забили на последних минутах гол и сразу пропустили??? Уроды испортили настроение на весь день….
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+2
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.09.2021 в 19:03
То називається знайди 5 відмінностей від збірної Шевченко. Такий же матч, така ж гра...
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+2
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:12
Те же динамовские люди ... ну не тянут Караваев с Забарным, Цыганков не в форме, Сидорчук лучший из худших...
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.09.2021 в 19:03
В мешок и с моста. Всех. Первого Паделко...
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+1
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2021 в 19:03
Петраков дурак. В прямом смысле этого слова. Выпускать на поле толпу косолапых, зачем? Они же не первый раз это показали. Четверть финал чемпионата Европы чистая случайность и везение а так же помощь других. Неужели нельзя было выпустить на Казахстан молодеж которая выиграла ЧМ. Неужели они хуже сыграли? Я бы после этого матча не одного футболиста с этого состава не звал бы в сборную. Есть же футболисты которые играют. Не не брать этих миллионеров которые футболистам со двора проигрывают
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+1
-11
tartar (Львів)
01.09.2021 в 19:04
проспись.
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+5
-2
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.09.2021 в 19:11
Сье.ись
0
-3
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:13
Петраков дурак,что согласился возглавить это стадо.
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+2
-1
bonek35
01.09.2021 в 19:02
Оставить там Караваева пусть идет пешком
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+6
-1
Dnepr United (Днепр)
01.09.2021 в 19:06
причем на восток
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+1
-2
Рівнянин (Рівне)
01.09.2021 в 19:15
Тільки разом з Пятовим.
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0
0
vorofan (Житомир)
01.09.2021 в 19:02
Так Петракову и надо. Желаю от французов 5. Нечего было лезть на место Мирона Богданыча.
Ответить
+1
-16
osadob07 (жмеринка)
01.09.2021 в 19:06
та хули твой мирон?
Ответить
+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.09.2021 в 19:02
жду Реброва и подготовку к ЧЕ
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+2
-1
vorofan (Житомир)
01.09.2021 в 19:03
Какой Ребров???? Такое же дно...
Ответить
+4
-4
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
01.09.2021 в 19:05
На основании чего сделан такой вывод?
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.09.2021 в 19:05
обоснуй
+1
0
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:01
тобто "нічєво нє мєняється". Був в Шевченка хоч 1 такий хаотичний матч з суперником рівня Казахстану? Я казав, шо за тим футболом який був 5р в Шевченка, тут ше всі плакати будуть. З цього стада вжималося 101% результату ше й при тому. Нещасний випадок з Казахстаном в 1му матчі то випадковість.
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+1
-5
vorofan (Житомир)
01.09.2021 в 19:04
А з фінами?
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+4
0
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:08
удари 21:8 в матчі з фінами. Ок, та гра не з кращих. Але не порівнюйте то з тим, шо було сьодні з казахами.
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
01.09.2021 в 19:15
троха краще в захисті за рахунок італійців, а так не має за чим плакати, хіба за відбором до євро.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:01
Где страна, там и сборная - в глубокой ж-е. А ещё с сентября газ и электричество в два раза подорожало. Короче, везде у нас всё хорошо
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+10
-7
tartar (Львів)
01.09.2021 в 19:05
коли дрова - скоро зима. отмерзнешь.
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+2
-3
Фанат Українського Футболу (Київ)
01.09.2021 в 19:06
Авжеж, для тебе й таких як ти довбнів, що завгодно, аби не Порох
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+3
-4
avatar
djeff2015 (Запорожье)
01.09.2021 в 19:01
ТУПЫЕ НИКЧЕМНЫЕ Б...Л...Я...Д...И....... дно.......
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+6
0
Дыр0к0л (Енакиево)
01.09.2021 в 19:01
Казахи снова натянули саложопых! Позорище
Ответить
+5
-13
дЫркофан
01.09.2021 в 19:04
исчезни петух лапотный.прикрой вонючее е....о
Ответить
+3
-5
Дыр0к0л (Енакиево)
01.09.2021 в 19:04
Куянин нах пошел
+3
-4
дЫркофан
01.09.2021 в 19:11
падаль енакиевская твоё место в паРАШЕ.приготовь своё фуфло чучело
0
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
01.09.2021 в 19:12
Шлюха куевская завали свой спермоприемник
+1
0
Header (Черкассы)
01.09.2021 в 19:04
Тебя знатно натянули по жизни
Ответить
+1
-3
Дыр0к0л (Енакиево)
01.09.2021 в 19:05
Колхозник дырявый и ты туда же иди
+2
-3
Jovan Markoski
01.09.2021 в 19:06
Да нет, не позорище, это уровень украинского футбола
Ответить
+4
0
avatar
Drovko (Lviv)
01.09.2021 в 19:01
Нічого не помінялося. Точний заголовок. Як тільки ведемо в рахунку перестаємо грати в футбол. Коли вже до вас дійде, що грати треба до фінального свистка, а не до забитого голу? Моменти транжирять далі, оті тупі обрізки, провали в обороні...два банальні навіси в одному і тому самому напрямку і два голи. Як так? Якщо казахів двічі не можемо обіграти, який ЧС у Катарі Ви що пацани? Спочатку грати навчіться весь матч хоча б...виходи один в один реалізовувати, тоді можна буде про щось говорити..і Петраков ні причоому. За такий короткий час він не міг щось кардинально змінити. Ми і на Євро так грали...
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+7
-1
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:02
в Шевченка коли забивали то переставали грати? Наведіть приклади матчів - хочу глянути.
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+1
-4
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Drovko (Lviv)
01.09.2021 в 19:08
Легко...коли рахунок нас влаштовує ми перестаємо грати...Євро2020 .Груповий етап....Матч з Нідердландами..Як було? 0-2 програємо...тоді починаємо нарешті грати..бо втрачати нічого....зрівнюємо 2-2...і починаємо грати тупо на відбій...віддали ініціативу і в результаті пропустили третій і програли...Так само матч з Пн. Македонією...1 тайм ще більш менш...другий валяли знову дурачка і ледве втримали 2-1...з Австрією теж нічия нас влаштовувала...знову не грали весь матч взагалі...валяли ваньку...навіть коли програвали....достатньо прикладів? Сьогодні от знову забили казахам 2 гол...і зупинилися..перестали грати...розслабилися....в результатіі 2-2..Хто заважав нормально дограти ту довбану одну хвилину...потримати мяч? То просто клоунада якась
+1
-1
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:10
там не було і близько того, шо ми бачили сьогодні. Якшо пам.ять не відтворює ті матчі, то раджу переглянути ше раз. Були відрізки коли віддавали ініціативу, але не те, що сьогодні. І не з суперниками рівня Казахстану.
0
-2
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:12
17 забитих 4 пропущених в відбірковому до ЧЄ. "переставали грати" тут мені кажуть. Аналітики **дь. Та на чемпіонаті було гірше, згадати може вам про пробелми з складом і травмами, які тому передували? Шо за народ.
0
0
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Drovko (Lviv)
01.09.2021 в 19:15
Lion Killer (Львів у мене з памяттю все ок...ти сам матчі переглянь...після того як зрівняли з голландцями відразу глибоко сіли назад і грали на утримання 2-2))...з македонцями в другому таймі так само грали на утримання...ти кажеш не було такого? Ти ще скажаи що з австріяками нормально грали))) Ти хоч ті матчі дивився?)
0
0
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Drovko (Lviv)
01.09.2021 в 19:22
Lion Killer (Львів)...17 забитих 4 пропущених в відбірковому до ЧЄ. "переставали грати" тут мені кажуть. Аналітики **дь. ...Ти читати вмієш, клоун? Хто казав про ВІДБІР НА ЄВРО, що переставали грати? Я казав про груповий етап ЄВРО а не про відбір... вловлюєш різницю?? Ти згадай спочатку КОЛИ був той відбір на Євро, а коли БУЛО ВЖЕ САМЕ ЄВРО? Різницю памятаєш? Різницю в часі? Тоді на відборі до Євро була зовсім інша Україна...ніхто і не сперечається..що грали...але за рік все помінялося ...на Євро відіграли слабо...просто на фарті вилізли в 1/4...і зараз теж грають слабо...і якщо ти цього не бачиш то це твоя проблема...а не аналатиків...Бл*дь))) як ти сказав...це з тебе аналітик як курки орел....
0
0
Lion Killer (Львів)
01.09.2021 в 19:19
я матчі на євро чудово пам.ятаю. Але є об.єктивні чинники чому футболісти і команда в відбірковому циклі на самому євро виглядали по іншому. Але то всім пох, головне "нічо не міняється" і поганий тренер ШЕвченко. Ось як воно виглядає.
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0
0
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Stuntriding (Киев)
01.09.2021 в 19:01
Начало матча, бежали, давили, били, казахи молча смотрели на этот цирк, а потом забегали и закатили два гола близнецаДаже обсуждать нечего.Какой нафиг Катар......
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+8
0
Header (Черкассы)
01.09.2021 в 19:01
Все ж таки це ганьбисько. Кому потрібні ті "моменти". Ганьба, ЧМ пропускаємо заслужено.
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+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.09.2021 в 19:00
Давайте закінчим відбір цим матчем. Я прошу вас.... То просто пізд*ц. Сміх крізь сльози вже пішов в додатковий час...
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+2
0
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:23
Да уж, дальше соперники посерьезне.
Ответить
0
0
Shimpanze (Киев)
01.09.2021 в 19:00
Это ужасно. Два гола на совести Караваева. Привозил на Евро, привозит и сейчас. Его давно пора менять
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+9
-1
Wertu098 (бамбас )
01.09.2021 в 19:00
Сколько у них дней было сборы с новым тренером? 2 или 3 дня!! Чего вы хотите?возили казахов норм,немного не повезло!
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+2
-9
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:18
Не гони. Состав от Шевы. 90% сыгранная между собой основа Динамо. Вот Караваев с Забарным например с полу взгляда понимают друг друга.
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0
0
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:22
Какие им сборы нужны? Казахов обязаны обыгрывать в любом состоянии и с закрытыми глазами. Хотя может это я желательное за действительное выдаю?
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0
0
Algrab (Костопiль)
01.09.2021 в 19:00
Пипець..."Епічний" матч....
Ответить
+8
0
Spivak63
01.09.2021 в 19:00
Народ , скажите , этим инвалидам какой тренер нужен?))) Да Шева понял давно шо это инвалиды одевшие футбольную форму! Коментатор вообще дебил, даже не хочу обьяснять почему. Как говорил Швондер- ЭТО КАКОЙ ТО ПОЗОР!!!!
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+5
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.09.2021 в 19:00
Мысль 1. Робя, фарт не может быть вечным, весь фарт на 10 лет вперед был на ЧЕ. Мысль 2.(меньше фатума) Ну блин, тут кто-то реально верит что мы не лишние на этом ЧМ? Если на ЧЕ наше место вызывает вопросы, то ЧМ лично у меня не вызывает. 3. Петракова жаль, но не виноват он, что столько кривоногих в команде(и в федерации скудоумных), у него не было права на ошибку, теперь он "политический" труп и велком Сирожа. 4. Миколенко и Караваев - "львы матча", так тупить.... Второй еще и валялся вместо того чтобы играть.
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+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
01.09.2021 в 19:00
Нечего делать этой сборной на чемпионате мира. Если делим очки с финнами и казахами.На этом всё.
Ответить
+7
0
Algrab (Костопiль)
01.09.2021 в 19:01
А що ж тоді буде в ЛЧ?...
Ответить
+4
0
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:17
Заграница нам поможет.
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:20
Очень интересно будет посмотреть!
0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.09.2021 в 19:23
Динамо - 0 очков в группе. Шахтер - третье место в группе. Все просто.
0
0
дЫркофан
01.09.2021 в 18:59
все успокойтесь.вы ещё чего то ждёте?
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+1
0
bonek35
01.09.2021 в 18:59
Караваев завязывай с футболом!!!!!!!!!!
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+9
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:00
Будет всегда в сборной, пока за Динамо играет!
Ответить
+4
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:09
Зато Десну аж 4:0 сделали , крутяки
+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:17
И 7.0 в ЧУ могут сделать, где власть их все покрывает, зато в Европе не могут покрыть, приходится отрывать истинное лицо!
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:59
Срочно гнать со сборной Матвиенко, Зинченко, Соболя! В состав сразу добавить Циганкова, Сироту, Шапаренко..... если не хватит, то ребят с Черноморца добавить!
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+4
-5
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
01.09.2021 в 19:01
Да ну... Эти с своими задачами справлялись, более-менее, забивать не их задача. Миколенко и Караваев тупили.
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 19:19
Гнать их, чтобы не позорились с этим основным составом, который вечно в рекламе, а не в игре!
0
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:22
Нельзя их гнать , они ничего не делали. Пусть играют !!!)))) Может продать когда-то получится!!
0
0
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:16
Ответить
0
0
diaigor (Львів)
01.09.2021 в 18:59
Караваєв ЛЕВ МАТЧУ !!! Петраков у відставку!!!
Ответить
+5
-6
avatar
Drovko (Lviv)
01.09.2021 в 19:02
А що Петраков міг зробити за такий короткий час?
Ответить
+7
-1
ДнепрРечка1
01.09.2021 в 18:59
А вы думали, что когда Украина повела 1-2, это уже победа? А вот буй вам в рот, а не победу. Слава Казахстану! Қазақстанның даңқы!!!
Ответить
0
-9
Kvartal (Кривой Рог)
01.09.2021 в 19:17
Ты реально прославляешь Казахстан за подобную игру? Тут скорее Караваев - дырка и стоит отметить плохую реализацию сб. Украины, но сб. Казахстана на поле не запомнилась вообще ничем
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0
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:23
Бояра или стекломой пошел под футбол ??
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0
0
морячек (Одесса)
01.09.2021 в 18:59
Да-а-а,Казахстана для Украины,просто франция какая-то. А если серьезно,откуда взять сборную,если чемпионата нет.
Ответить
+8
0
ДнепрРечка1
01.09.2021 в 18:58
А вы думали, что когда Украина повела 1-2, это уже победа? А вот буй вам в рот, а не победу. Слава Казахстану! Қазақстанның даңқы!
Ответить
+1
-7
football_soccer (Украина)
01.09.2021 в 18:58
Ну вот какая разница, кто тренер, Шевченко, Петраков , Гвардиола , Клопп??? Ну что может сделать тренер если игроки ТУГИЕ? Выбегает Матвиенко 1х1 - лупит по центру во вратаря. Выбегает Соболь - по центру во вратаря. Ну а Караваев это не от мира сего, ладно один раз, он облажался и пустил за спину казаха, но сделать это второй раз с точно такого же заброса , ну это как, у человека есть вообще мозг, он обучается на ошибках?? Тренер их уже не научит думать головой , этим надо было заниматься в дюсш
Ответить
+10
-3
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:08
Ну Матвиенко и Соболь все же защитники, навыка не хватило.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
01.09.2021 в 18:58
Казахи молодцы. Заслужили ничейку. Украина пускай дома сидит, нечего позорится на ЧМ.
Ответить
+9
-3
avatar
Footballer16
01.09.2021 в 18:58
Браво, казахи, браво. В очередной раз наших 'звёзд'уонв по носу щёлкнули.Караваев и Пятов - дно, один соперника упускает, другой над головой пропускает.
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+6
-3
Golfik25 (Киев)
01.09.2021 в 19:00
Дно вся сборная, каждый днарь
Ответить
+3
0
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 19:12
А как же девочки?(
0
0
дЫркофан
01.09.2021 в 19:02
тебя на его место в ворота
Ответить
+1
-2
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:06
Ну если бы не Пятов в конце матча, то могли и очко не завоевать
Ответить
+1
0
avatar
Ігор Холост (Львов)
01.09.2021 в 18:58
так грулі одні і тіж...
Ответить
+2
-1
ukatan (Харьковская обл.)
01.09.2021 в 18:57
Вот теперь Бобик точно сдох... "Ах Петракова назначили - какой тренер, чемпион мира!" От перестановки кроватей в борделе ничего не поменялось - девочек надо менять! А менять некем...
Ответить
+10
0
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simargl (Чернигов)
01.09.2021 в 19:26
Менять ???... Как же без Караваева, Миколенко и Забарного. Они еще покажут себя в ЛЧ !!!!!!
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.09.2021 в 18:57
А говорили проблемы из-за Шевченко.. тут куча проблем, даже собрать всё сложно. В детских школах не учат забивать в элементарных позициях? почему фланговый защитник за спину пускает Казаха? что это за уровень? стыдоба.
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+6
0
Cerega15 (Kherson)
01.09.2021 в 18:57
Обидно конечно. Но так будет лучше, пока на ЧМ ехать некому.
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+4
0
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 19:04
Ехать есть кому, играть некому.
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+1
-1
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veles7 (Днепр)
01.09.2021 в 18:57
Только одно слово приходит в голову - ДЕБИЛЫ!!!
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+10
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.09.2021 в 18:57
Добрый вечер! Незаметно смены тренера! Лев матча - Караваев! Спасибо, что не проиграли!!!
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+12
-1
pilips111 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:57
Молодцы!!! Добыли всё-таки очко с грандом. Караваев супер сыграл), лэв матча. Днонамовцы тоже молодчинки, так классно сыграли с фаворитами)
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+11
-2
svital (Poltava)
01.09.2021 в 18:57
"Не кровати надо двигать, а проституток менять"
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+8
-1
Не дармоед (Запорожье)
01.09.2021 в 18:56
Этим буратинам никакой тренер не поможет,менять нужно полностью состав.
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.09.2021 в 18:57
на кого?
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+1
-1
Не дармоед (Запорожье)
01.09.2021 в 19:00
Та на кого угодно,этот звездный балет уже достал.
+2
0
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:09
А есть кем менять?
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.09.2021 в 18:56
у нас нет защиты от слова "совсем". даже если реализуют половину из просранных моментов - все равно защита еще привезет. это прискорбно (с)
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:56
это на сколько быть кончеными чтобы упустить вырванную победу на последних минутах
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+12
0
tartar (Львів)
01.09.2021 в 18:56
Вітаю Сікана з дебютним!
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+12
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
01.09.2021 в 18:58
да, рогами затолкал (с)
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+2
-4
tartar (Львів)
01.09.2021 в 19:00
крассиво получилось. молодец парень!
+1
0
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 19:08
А яка була б гарна історія - новий тренер випускає свого футболіста, який на останніх хвилинах забиває вирішальний гол. Всі в екстазі, але зачекайте....тут Караваєв говорить:- Потримайте моє пиво!
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+2
0
Vaticano (Львів)
01.09.2021 в 18:56
Майстри шкіряного м'яча с....ка!
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+2
0
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 18:56
Караваєва підвісити за яйця і довго-довго бити.
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+10
-1
Лекарь (село Дарница)
01.09.2021 в 18:56
Увы, у нас залетело 2 дурака, зато 10 верняков смогли запороть. Ужасная реализация.
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+6
-2
efim423 (odessa)
01.09.2021 в 18:56
караваев забыл что он не в упл , сначала полежал , а потом не успел , за такое нужно выгонять со сборной
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+13
-1
magnum power (БОМЖ)
01.09.2021 в 18:55
нічого не поробиш, казахський футбол на підйомі, як і фінський. нашим зіркам доводиться бити на гору, тому в ворота не потрапляють., а захисту прилітає зверху.
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+2
-2
C_Ballack (Днепр)
01.09.2021 в 18:55
Мыколенко, Караваева и Соболь списывать пора, это шлак.
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+7
-2
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 18:59
А играть будут натурализованные бразильцы? Так они не захотят
Ответить
+2
-1
C_Ballack (Днепр)
01.09.2021 в 19:09
Ключевое слово "играть"! Эти черти же не играют, а мучаются. И поверь, проблема вообще не в натурализованых игроках. Она гораздо глубже.
0
0
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Artem-south (Херсон)
01.09.2021 в 18:55
ну что тут скажешь.. если они деревянные - тут никакой тренер не поможет
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+9
-1
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 18:58
Абсолютно вірно. Скільки запороли виходів один на один, скільки було моментів загалом.... просто жах. Караваєв має прощатися зі збірною.
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+9
-1
аалекс ( Крым)
01.09.2021 в 18:55
Вывезти очко из Казахстана-дорогого стоит. Олени, что же вы творите? 15 минут порадовали, а потом как обычно. Позорище, других слов не нахожу.
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+8
-1
kalan-86 (Анкара)
01.09.2021 в 18:55
Неумение держать баланс, неспособность подкручивать тумблер в определенные моменты игры, ну и конечно же куда без чрезмерной самоуверенности, не реализации 100% моментов и недооценки соперника. Прям винегрет какой-то. То перевозбудимся и утратим концентрацию то наоборот уснём посреди матча. Так пытались забить второй, что пропустили, благо из очевидного километрового офсайда, но этот звоночек нас не угомонил…в итоге похожий заброс нашей обороне за шиворот и нате, вынимайте, плюс конечно же Пятов уже не тот, чтоб успеть поднять руки на пушечный выстрел, пусть и под штангу, которую он должен оберегать, хотя его вины в голе нет вообще, а вот к обороне и конкретно черепашьему бегу Караваева претензий хоть отбавляй. Но…о Боги! Спасибо вам за надежду и лучик света в конце туннеля. А сможем ли мы воспользоваться таким подарком?! Ответа на этот вопрос пришлось не долго ждать…целых пару минут…до свидания Катар где не был никогда…прощай…ну вы поняли…Петраков придержит стул для Реброва, выполнит свои задачи, даст много игрового времени молодежи, ну а мы с новыми надеждами и чаяниями начнём отбор на следующее Евро. Грустно.
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+9
0
Mexxxxx (Просяная)
01.09.2021 в 18:55
Позорище! Тренерского усиления ноль! Это будет второй Фоменко и то в лучшем случае. Против Казахстана играла команда, которую язык не повернется назвать, как у нас любят, командой которая вошла в восьмерку сильнейших на Евро. Какой-то невзрачный середнячок, которого можно и придавить при желании. Почему пешком ходили пока не пропустили, а потом забегали, на что рассчитывали, как собирались выигрывать. Короче бардак, ничего не меняется. Ждем интервью, будет стоять очередь из левів матчу, чтоб поизвиняться перед болельщиками и сказать как им стыдно за эту игру.
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+5
-4
Dimka26 (Чернигов)
01.09.2021 в 18:57
при Фоменко матч бы засушили
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+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
01.09.2021 в 19:01
Если всё и всегда сушить то в итоге на Евро ни одной победы ни одного гола ни одного матча с горящими глазами. Хотя да, на казахов бы этого хватило 1:0 бы точно высушили, а дальше что, мы и так всю жизнь со всеми сушим...
0
-2
rivnenskyi (Рівне)
01.09.2021 в 19:03
Ох, а хіба в тренері тут справа? Що він може зробити за ті декілька днів перед матчем? Невже йому вчити реалізовувати виходи віч на віч? Чи Караваєва бігати він мав навчити? Тут питання до наших кривоногих буратін, яким не знаю чого не вистачило.
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+3
0


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