Криштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории

Криштиану Роналду забил 111 гол за сборную Португалии в мачте против Ирландии, тем самым став лучшим бомбардиром в истории национальных команд.

Португалец всё-таки опередил иранца Али Даеи с его 109 голами за Иран. Криштиану единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборных.

Также сегодня Криштиану вышел на 3 место по количеству матчей за сборную. У него, Серхио Рамоса и Ахмада Мубарака по 180 выступлений. От лидера – Бадира Аль-Мутавы отрыв всего 6 игр.

Напомним, что это первые голы Роналду после перехода в "Манчестер Юнайтед". Он вернулся "домой" за 15 миллионов евро.