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Криштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Португалец спасает концовку матча и бьёт важнейший рекорд

Криштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Криштиану Роналду забил 111 гол за сборную Португалии в мачте против Ирландии, тем самым став лучшим бомбардиром в истории национальных команд.

Португалец всё-таки опередил иранца Али Даеи с его 109 голами за Иран. Криштиану единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборных.

Также сегодня Криштиану вышел на 3 место по количеству матчей за сборную. У него, Серхио Рамоса и Ахмада Мубарака по 180 выступлений. От лидера – Бадира Аль-Мутавы отрыв всего 6 игр.

Напомним, что это первые голы Роналду после перехода в "Манчестер Юнайтед". Он вернулся "домой" за 15 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии Национальная сборная Ирландии
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Комментарии (3)
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trafalgar (Запорожье)
02.09.2021 в 00:33
ну давайте лоадеры барселиниусы,скажите тут что то плохое о крише,если он вам не нравится поведением это ваши проблемы,а сейчас именно он король футбола а не Месси.Месси не лидер
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
02.09.2021 в 00:31
GOAT
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+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
02.09.2021 в 00:12
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+3
0


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