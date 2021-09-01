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Криштиану Роналду – лучший бомбардир сборных в истории
Португалец спасает концовку матча и бьёт важнейший рекорд
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Криштиану Роналду забил 111 гол за сборную Португалии в мачте против Ирландии, тем самым став лучшим бомбардиром в истории национальных команд.
Португалец всё-таки опередил иранца Али Даеи с его 109 голами за Иран. Криштиану единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборных.
Также сегодня Криштиану вышел на 3 место по количеству матчей за сборную. У него, Серхио Рамоса и Ахмада Мубарака по 180 выступлений. От лидера – Бадира Аль-Мутавы отрыв всего 6 игр.
Напомним, что это первые голы Роналду после перехода в "Манчестер Юнайтед". Он вернулся "домой" за 15 миллионов евро.
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