Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Подделка под чемпионов мира

Сборная Франции что в мартовских матчах отбора на ЧМ, что на Евро-2020 играла плохо. Переломить неудачную для себя тенденцию сегодня против Боснии чемпионы мира, мягко говоря, не смогли.

Франция со старта устремилась вперед, но кроме бессмысленных навесов ничего предложить не смогла. Мбаппе босняки уверенно сдерживали числом; Бензема было неуютно в окружении трех огромных центрбеков; ну а Гризманн сыграл так, как он это делал последние месяцы в "Барселоне". То есть, никак.

Добавьте сюда пассивность Погба и неудачную игру Лемара - и получаем команду, которая за 90 минут сумела дважды пробить в створ ворот. Причем один из этих ударов - рикошет от спины.

One of the most underrated striker of this generation.#edin #džeko pic.twitter.com/BjbbspDBNl