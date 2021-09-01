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Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Подделка под чемпионов мира

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Ле Бле не показали ни игры, ни результата

Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Подделка под чемпионов мира

Фото: twitter.com/equipedefrance/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Франции что в мартовских матчах отбора на ЧМ, что на Евро-2020 играла плохо. Переломить неудачную для себя тенденцию сегодня против Боснии чемпионы мира, мягко говоря, не смогли.

Франция со старта устремилась вперед, но кроме бессмысленных навесов ничего предложить не смогла. Мбаппе босняки уверенно сдерживали числом; Бензема было неуютно в окружении трех огромных центрбеков; ну а Гризманн сыграл так, как он это делал последние месяцы в "Барселоне". То есть, никак.

Добавьте сюда пассивность Погба и неудачную игру Лемара - и получаем команду, которая за 90 минут сумела дважды пробить в створ ворот. Причем один из этих ударов - рикошет от спины.

Босния, увидев такую Францию, не стеснялась контратаковать. Балканцы стремились быстро доставлять мяч до Эдина Джеко, а уж тот знал, что с ним делать. Два первых выстрела нестареющего бомбардира пришлись мимо цели, но на 36-й минуте он приложился как надо - у Льориса не было шансов.

Франции повезло быстро сравнять счет - после углового мяч рикошетом попал в спину Гризманну, а от нее полетел в ворота. Та еще "комбинация" получилась.

Однако если нет игры, то и везение не помогает. Уже в самом начале второго тайма Жюль Кунде на полном ходе прямой ногой снес Сеада Колашинаца, за что получил красную. Защитника "Арсенала", к слову, тоже пришлось менять - надеемся, обошлось без перелома.

Ну а Франция, оказавшись в меньшинстве, стала еще менее опасной для Боснии, которая произвела ряд замен и в целом уверенно довела игру до ничьей. У Джеко даже был шанс принести своим победу, но чуть-чуть не дотянулся. Впрочем, и так неплохо.

Для сборной Украины, которая сегодня опозорилась в Казахстане, ничья в Страсбурге - результат мечты. Теперь у Франции 8 очков, у Украины - 4, у Боснии, Казахстана и Финляндии - по 2. Осталось победить дома Францию - и все в ажуре (сарказм).

Квалификация ЧМ. Страсбург. "Стад де ля Мено"

Франция - Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Гризманн, 39 - Джеко, 36

Франция: Льорис - Кунде, Варан, Кимпембе, Динь - Погба, Верету (Дюбуа, 54), Лемар (Чуамени, 46) - Гризманн (Коман, 76), Бензема (Марсьяль, 76), Мбаппе (Диаби, 90)

Босния и Герцеговина: Шехич - Ахмедходжич, Хаджикадунич, Саничанин - Сушич (Ципетич, 64), Пьянич, Хаджиахметович, Цимирот (Лончар, 72), Колашинац (Чивич, 54) - Демирович (Превляк, 72), Джеко

Предупреждения: Верету, 30 - Хаджиахметович, 76

Удаление: Кунде, 51

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В статье: Франция Босния и Герцеговина
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Комментарии (5)
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Зритель (Харьков)
02.09.2021 в 00:32
Сборная Франции может и плохо играла в отборочных матчах, но у неё 2 победы и 2 ничьих. Потому что французы в защите не лажают, как Украина.
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0
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alex.belogubko (одесса)
02.09.2021 в 00:10
не надо не куда лезть --хватит нам позора Молодёжки-Ворсклы-Колоса-Зари а потом ШД -ДК ---экономте народные деньги сидите дома калеки
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+2
0
timofey (донецк/украина)
02.09.2021 в 00:40
черноморец одесса так и делает-экономит по полной пррграмме(никуда не лезет).давай ещё всех разгоним,отменим чемпионат,посадим всю федерацию.
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0
0
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okolegko (Київ)
01.09.2021 в 23:59
В ажурі було б, якби не втратили бали з найгіршою командою групи. А нині ми лише потенційно "в ажурі". ЗІ Просрати з такими суперниками...
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
01.09.2021 в 23:45
с боснийцами не показали, пушо Босния захотела и уперлась. а с нами, похоже, покажут..
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+3
-1


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