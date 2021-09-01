Квалификация к чемпионату мира, 1-й раунд

Группа F, 4-й тур

1 сентября. Копенгаген, "Паркен Стэдиум"

Дания – Шотландия 2:0

Голы: Васс (14), Меле (15)

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, Кристенсен – Меле, Дилейни (Норгор, 85), Хейбьерг, Васс (Ларсен, 85) – Ольсен (Дарами, 88), Дамсгор – Поульсен (Винд, 68)

Шотландия: Гордон – Маккена (Дайкс, 46), Купер, Хэнли – Тирни, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 90), Маклин (Тернбулл, 85), Робертсон – Фрейзер, Адамс (Кристи, 71)

Дания продолжает свой путь к вершинам футбольного Олимпа. №11 мирового рейтинга ФИФА настолько впечатляюще проводит отбор к Чемпионату мира, словно их выход в полуфинал прошедшего Евро не был сенсацией. Очередной жертвой датчан стала сборная Шотландии, заслуженно проигравшая в сегодняшнем поединке на "Паркен Стэдиум" в Копенгагене. Теперь у команды Каспера Юлманна 12 очков после 4 туров, четыре "сухих" матча и 16 забитых мячей. С такими показателями путёвка в Катар им почти гарантирована.

Главной интригой сегодняшней встречи был план гостей по нейтрализации дуэта вингбеков Дании Васса и Меле. Эта парочка не только уничтожала всех на Евро, но и породила известный мем от коллеги Лукомского – "латерали Васс и Меле" или же просто латерали вас им*ли". Тренер шотландцев Стив Кларк попытался подстроиться, переставил своих лучших игроков Эндрю Робертсона и Кирана Тирни на фланги обороны, чтобы нейтрализовать угрозу, но фамилии Васс и Меле всё равно последовательно зажглись на табло уже в первые 15 минут.

Шотландцы ждали ударов с флангов, а датчане ударил в лоб. Пока Тирни и Робертсон пахали у бровок, вингбеки соперника заходили внутрь и оттуда поражали ворота. Хейбьерг и Дамсгор, как и на Евро, разделили между собой плеймейкерскую работу в отсутствии Кристиана Эриксена, и записали по ассисту. Первый мяч был довольно простым, но от того не менее классным. Дания перегрузила левый фланг, мяч попал в ноги Хейбьергу, и хавбек "Тоттенхэма" запустил заброс прямо на голову ворвавшегося в центр Васса, уверенного замкнувшего ударом в дальний угол. 1:0. Шотландцы только разыграли с центра поля, как пропустили второй. Меле сместился в опорную зону соперника, отдал пяткой на Дамсгора, тот быстро вернул вингбеку "Аталанты", и Меле расстрелял Гордона с метров 5.

На этом игра была сделана. Датчане продолжили доминировать до конца тайма в поисках третьего и полностью душили соперника при малейшей попытки вылезти из обороны – 7:0 по ударам до перерыва, владение в районе 65 процентов и безнадёжные лица шотландцев. О большем фанаты в Копенгагене и просить не могли.

Во второй половине Каспер Юлманн дал команду отбой, и датчане перешли к осторожному сценарию, но и в нём были совершенны. Это уже признак элитного коллектива – "алая гвардия" не привязана к конкретному режиму игры, схеме или инструменту. Стив Кларк в ответ выпустил ещё одного форварда (вышел Дайкс), переставил пулемёт кроссов Робертсона налево, а справа подобным занимался Фрейзер, когда-то набивший в подобном стиле 14 результативных передач за "Борнмут" в сезоне АПЛ 2018/19. И что? И ничего. Трио ЦЗ Кристенсен-Кьер-Андерсен спокойно снимались весь верх, не дав Шмейхелю промокнуть под этим ливнем навесов. Каспер всерьёз вступил в игру лишь раз, когда спас от удара Фрейзера в ближний угол. На этом и закончили.

2:0. Очередная уверенная победа Дании. Команда может совершить очередной подвиг в Катаре в 2022-м, но пока нужно думать о квалификации. На данный момент "алая гвардия" идёт к тому, что добудет эту путёвку в числе первых. Наводим ручкой слово Дания в списке элитных сборных мира, и ждём следующих свершений от банды Юлманна.