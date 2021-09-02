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Отбор на ЧМ-2022. Турция без победы над Черногорией, Люксембург справился с Азербайджаном

Чемпионат мира FIFA
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Отбор на ЧМ-2022. Турция без победы над Черногорией, Люксембург справился с Азербайджаном

FIFA

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Сегодня состоялись матчи очередного игрового дня в отборе на Чемпионат мира 2022 в Катаре. Из самого интересного - Хорватия без Луки Модрича не смогла одолеть одного из аутсайдеров азиатского отбора, Россию, Люксембург с Энесом Махмутовичем ("Львов"), Жерсоном Родригесом (экс-"Динамо") и Себастьяном Тиллем ("Ворскла") обыграл Азербайджан, а Турция продолжила свою серию без побед в матче с Черногорией.

Отбор на ЧМ-2022. Турция без победы над Черногорией, Люксембург справился с Азербайджаном - изображение 1

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Комментарии (1)
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wvasbq7se7xs (moskov)
02.09.2021 в 01:24
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