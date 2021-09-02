Отбор на ЧМ-2022. Турция без победы над Черногорией, Люксембург справился с Азербайджаном

Сегодня состоялись матчи очередного игрового дня в отборе на Чемпионат мира 2022 в Катаре. Из самого интересного - Хорватия без Луки Модрича не смогла одолеть одного из аутсайдеров азиатского отбора, Россию, Люксембург с Энесом Махмутовичем ("Львов"), Жерсоном Родригесом (экс-"Динамо") и Себастьяном Тиллем ("Ворскла") обыграл Азербайджан, а Турция продолжила свою серию без побед в матче с Черногорией.