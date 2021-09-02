С шедевром на 90+7-й. Черногория шокировала Турцию, украв у нее победу в Стамбуле - ВИДЕО

Перед стартом отбора к ЧМ-2022 в группе G выделялся явный фаворит - сборная Нидерландов. Но после четырех туров ситуация такова, что на путевку полноценно претендуют четыре сборных. О ничьей Норвегии и Нидерландов подробно читайте по этой ссылке >>. А вот матч Турция - Черногория порадовал отличным сценарием и драматизмом.

Турки, которые стремились реабилитироваться за провал на Евро, мощно начали игру. Партнеров за собой повел Ченгиз Ундер, который в первых четырех матчах за «Марсель» забил три гола. В ворота Черногории он забил уже на девятой минуте, правда, с помощью небольшого рикошета. Почти сразу Айхан попал в штангу, а Йылмаз не попал в ворота с пяти метров после прострела того же Ундера. Впрочем, уже на 31-й это удалось Язиджи, которому стоило лишь подставить ногу после паса Ченгиза. 2:0 за полчаса игры - казалось, Черногория обречена.

Но балканцы продемонстрировали, что умеют держать удар. Еще до перерыва они активизировались и смогли отыграть один мяч. Адам Марушич из «Лацио» откликнулся на классный заброс Небойши Косовича и реализовал выход один на один.

Во втором тайме Турция продолжила владеть инициативой - хозяева больше владели мячом, острее атаковали. На 90+3-й подопечные Гюнеша могли поставить точку, но не реализовали выход два в одного. И за это поплатились! На 90+7-й черногорцы заработали стандарт на углу штрафной. Точка скорее для подачи, но Ристо Радунович из «Стяуа» взял и закрутил мяч в дальнюю девятку! Ни голкипер, ни турецкие фанаты такого развития явно не ждали.

2:2 в итоге, Турция могла оторваться от преследователей, но ее преимущество в настоящее время составляет лишь один балл. У Нидерландов, Норвегии и Черногории по семь. Еще в одном матче Латвия не без проблем одолела Гибралтар. К 85-й минуте счет был 1:1, но Гутковскис оформил дубль, а затем экс-игрок «Зари» Циганикс закрепил преимущество - 3:1 в пользу латвийской сборной.

Турнирное положение в группе G