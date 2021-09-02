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С шедевром на 90+7-й. Черногория шокировала Турцию, украв у нее победу в Стамбуле - ВИДЕО
Группа G радует интригой
фото - fscg.me
Перед стартом отбора к ЧМ-2022 в группе G выделялся явный фаворит - сборная Нидерландов. Но после четырех туров ситуация такова, что на путевку полноценно претендуют четыре сборных. О ничьей Норвегии и Нидерландов подробно читайте по этой ссылке >>. А вот матч Турция - Черногория порадовал отличным сценарием и драматизмом.
Турки, которые стремились реабилитироваться за провал на Евро, мощно начали игру. Партнеров за собой повел Ченгиз Ундер, который в первых четырех матчах за «Марсель» забил три гола. В ворота Черногории он забил уже на девятой минуте, правда, с помощью небольшого рикошета. Почти сразу Айхан попал в штангу, а Йылмаз не попал в ворота с пяти метров после прострела того же Ундера. Впрочем, уже на 31-й это удалось Язиджи, которому стоило лишь подставить ногу после паса Ченгиза. 2:0 за полчаса игры - казалось, Черногория обречена.
Но балканцы продемонстрировали, что умеют держать удар. Еще до перерыва они активизировались и смогли отыграть один мяч. Адам Марушич из «Лацио» откликнулся на классный заброс Небойши Косовича и реализовал выход один на один.
Во втором тайме Турция продолжила владеть инициативой - хозяева больше владели мячом, острее атаковали. На 90+3-й подопечные Гюнеша могли поставить точку, но не реализовали выход два в одного. И за это поплатились! На 90+7-й черногорцы заработали стандарт на углу штрафной. Точка скорее для подачи, но Ристо Радунович из «Стяуа» взял и закрутил мяч в дальнюю девятку! Ни голкипер, ни турецкие фанаты такого развития явно не ждали.
2:2 в итоге, Турция могла оторваться от преследователей, но ее преимущество в настоящее время составляет лишь один балл. У Нидерландов, Норвегии и Черногории по семь. Еще в одном матче Латвия не без проблем одолела Гибралтар. К 85-й минуте счет был 1:1, но Гутковскис оформил дубль, а затем экс-игрок «Зари» Циганикс закрепил преимущество - 3:1 в пользу латвийской сборной.
Турнирное положение в группе G
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|4
|2
|2
|0
|12-7
|+5
|8
|2
|Нидерланды
|4
|2
|1
|1
|12-5
|+7
|7
|3
|Черногория
|4
|2
|1
|1
|8-5
|+3
|7
|4
|Норвегия
|4
|2
|1
|1
|5-4
|+1
|7
|5
|Латвия
|4
|1
|1
|2
|7-8
|-1
|4
|6
|Гибралтар
|4
|0
|0
|4
|2-17
|-15
|0
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