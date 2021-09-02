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Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Франция - Босния и Герцеговина, отбор к ЧМ-2022, 1 сентября 2021

Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - fff.fr

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Гости сумели забить первыми - отличился опытный Эдин Джеко, но французы почти сразу отыгрались усилиями новоиспеченного игрока «Атлетико» Гризманна. В начале второго тайма Кунде заработал прямую красную карточку и игра потеряла всякую остроту. В итоге ничья 1:1. Франция остается лидером с восемью очками, Украина отстает на четыре пункта, у Боснии два очка, но только три сыгранных матча, два из которых - против Франции.

Квалификация ЧМ. Группа D. Страсбург. "Стад де ля Мено"

Франция - Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Гризманн, 39 - Джеко, 36

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В статье: Эдин Джеко Франция Босния и Герцеговина Антуан Гризманн
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