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Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Франция - Босния и Герцеговина, отбор к ЧМ-2022, 1 сентября 2021
фото - fff.fr
Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Гости сумели забить первыми - отличился опытный Эдин Джеко, но французы почти сразу отыгрались усилиями новоиспеченного игрока «Атлетико» Гризманна. В начале второго тайма Кунде заработал прямую красную карточку и игра потеряла всякую остроту. В итоге ничья 1:1. Франция остается лидером с восемью очками, Украина отстает на четыре пункта, у Боснии два очка, но только три сыгранных матча, два из которых - против Франции.
Квалификация ЧМ. Группа D. Страсбург. "Стад де ля Мено"
Франция - Босния и Герцеговина - 1:1
Голы: Гризманн, 39 - Джеко, 36
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