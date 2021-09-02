Франция - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Босния и Герцеговина, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Гости сумели забить первыми - отличился опытный Эдин Джеко, но французы почти сразу отыгрались усилиями новоиспеченного игрока «Атлетико» Гризманна. В начале второго тайма Кунде заработал прямую красную карточку и игра потеряла всякую остроту. В итоге ничья 1:1. Франция остается лидером с восемью очками, Украина отстает на четыре пункта, у Боснии два очка, но только три сыгранных матча, два из которых - против Франции.

Квалификация ЧМ. Группа D. Страсбург. "Стад де ля Мено"

Франция - Босния и Герцеговина - 1:1

Голы: Гризманн, 39 - Джеко, 36