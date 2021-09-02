Переписал историю. ВИДЕО, как Роналду спас Португалию и установил рекорд на все времена

Матч Португалия - Ирландия едва не обернулся провалом для фаворита. Роналду не забил пенальти, гости забили в первом тайме, до 89-й минуты счет был 0:1. Но даже находясь не в оптимальных кондициях 36-летний Криштиану Роналду является одним из самых продуктивных форвардов мира. Точнее уже официально –лучшим бомбардиром в истории сборных.

Рекорд иранцы Али Дайи - 109 мячей - держался 15 лет. И вот теперь Криштиану Роналду его превзошел. Причем сразу на два мяча.

На 89-й минуте он забивает 110-й гол и сравнивает счет

А на 90 + 5-й Роналду успевает оформить дубль и принести победу Португалии над Ирландией!