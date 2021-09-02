Дешам: Ничья Украины и Казахстана доказала, насколько трудная у нас группа в отборе ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче против Украины в матче отбора ЧМ-2022.

"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной (1:1) мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане.

Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа. Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже, несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде", - приводит слова Дешама сайт ФФФ.