  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дешам: Ничья Украины и Казахстана доказала, насколько трудная у нас группа в отборе ЧМ
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам: Ничья Украины и Казахстана доказала, насколько трудная у нас группа в отборе ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Тренер Франции поделился своими ожиданиями от матча против украинцев

Дешам: Ничья Украины и Казахстана доказала, насколько трудная у нас группа в отборе ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче против Украины в матче отбора ЧМ-2022.

"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной (1:1) мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане.

Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа. Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже, несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде", - приводит слова Дешама сайт ФФФ.

Напомним, сборная Украины сыграет с Францией в субботу, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция Дидье Дешам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fff.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...