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Дешам: Ничья Украины и Казахстана доказала, насколько трудная у нас группа в отборе ЧМ
Тренер Франции поделился своими ожиданиями от матча против украинцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о предстоящем матче против Украины в матче отбора ЧМ-2022.
"Конечно, еще до начала нашего матча с Боснией и Герцеговиной (1:1) мы знали, что Украина потеряла очки в Казахстане.
Это в очередной раз доказывает, насколько трудная у нас отборочная группа. Не стану скрывать, что в свете той ничьи, наша — должна нас удовлетворить. Даже, несмотря на то, что мы планировали до встречи с боснийцами. Особенно, если учитывать, что мы много времени провели в меньшинстве после удаления Жюля Кюнде", - приводит слова Дешама сайт ФФФ.
Напомним, сборная Украины сыграет с Францией в субботу, 4 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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