Роналду – о 111 голах за Португалию: Это мой рекорд, он уникален. Еще одно событие в моей карьере

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после победы над Ирландией (2:1) в поединке отбора на Мундиаль. 36-летний футболист оформил дубль и принес 3 очка команде Сантуша. Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную (111 голов).

"Это мой рекорд, и он уникален. Я очень счастлив, и это еще одно событие в моей карьере. Мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, от контракта с "МЮ", с клубом, благодаря которому я вернулся домой".