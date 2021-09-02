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Роналду – о 111 голах за Португалию: Это мой рекорд, он уникален. Еще одно событие в моей карьере
Криштиану – машина
Official Ronaldo Fan7
Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после победы над Ирландией (2:1) в поединке отбора на Мундиаль. 36-летний футболист оформил дубль и принес 3 очка команде Сантуша. Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную (111 голов).
"Это мой рекорд, и он уникален. Я очень счастлив, и это еще одно событие в моей карьере. Мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, от контракта с "МЮ", с клубом, благодаря которому я вернулся домой".
"Очень важно каждый день вставать с амбициями стать лучше, чтобы радовать фанатов и своих детей. Данная отметка – особенная для меня на моей полке достижений, я очень горжусь этим рекордом. Али Даеи установил стандарты на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что никогда его не догоню".
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