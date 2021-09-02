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Роналду – о 111 голах за Португалию: Это мой рекорд, он уникален. Еще одно событие в моей карьере

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(5 голосов)

Криштиану – машина

Роналду – о 111 голах за Португалию: Это мой рекорд, он уникален. Еще одно событие в моей карьере

Official Ronaldo Fan7

Новина українською

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после победы над Ирландией (2:1) в поединке отбора на Мундиаль. 36-летний футболист оформил дубль и принес 3 очка команде Сантуша. Португалец побил мировой рекорд по голам за сборную (111 голов).

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"Это мой рекорд, и он уникален. Я очень счастлив, и это еще одно событие в моей карьере. Мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, от контракта с "МЮ", с клубом, благодаря которому я вернулся домой".

"Очень важно каждый день вставать с амбициями стать лучше, чтобы радовать фанатов и своих детей. Данная отметка – особенная для меня на моей полке достижений, я очень горжусь этим рекордом. Али Даеи установил стандарты на таком высоком уровне, что в какой-то момент даже я начал думать, что никогда его не догоню".

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
UEFA

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Комментарии (15)
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Барселиниус (землянин)
02.09.2021 в 12:33
О, Чапман-роналдоид наконец-то заявился. Как же без него... Давай Чапман, жги!
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0
0
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Tan genial RONALDO7 (Monforte)
02.09.2021 в 12:17
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+3
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.09.2021 в 11:53
КРІШТІАНО РОНАЛДО НАЙКРАЩИЙ ФУТБОЛІСТ СВІТУ!!! 759 ГОЛІВ - РЕКОРД ІСТОРІЇ ФУТБОЛУ!!! ГОЛЕАДОР!!! МЕГАФУТБОЛІСТ!!! УДАР РАКЕТА РОНАЛДО В ДІЇ!!!
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+4
-1
Dr. House (Поділля)
02.09.2021 в 13:07
КР - найкращий футболіст, а ти найкращий довбойоб разом із Алєнєм
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0
0
prockop4uck (Киев)
02.09.2021 в 10:35
Если бы месси играл за топовую сборную как Португалия, он бы все 200 забил. А играя за такое днище как Аргентина много не забьешь, вот и отсасывает. Ой, отстает
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+4
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
02.09.2021 в 11:01
если бы бабушка была с яйцами она была бы дедушкой
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
02.09.2021 в 11:13
Если бы Алень не был бы шизофреником, он был бы не Аленем
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
02.09.2021 в 12:26
Юноша, не вступайте в связь с этими двумя старыми извращенцами, они вас ничему хорошему не научат. Только вот этому
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.09.2021 в 10:25
Я самый лучший... бла-бла-бла... Если бы все в сборной были, как Я... бла-бла-бла... Я уникальный... бла-бла-бла... Я самый великий... Смотри на меня, делай, как Я... Я.. Я.. Я.. Тьфу блъ.. головка от х..я
Ответить
+1
-10
Термит (Киев)
02.09.2021 в 11:15
Сон приснился, что у Роналду нашли какую-то хитрую дрянь в крови и все его голы, рекорды, награды отменили.
Ответить
0
-7
Dr. House (Поділля)
02.09.2021 в 11:17
Не смотри больше на ночь кошмар на улице вязов
+1
-6
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.09.2021 в 11:52
ГЕТЬ НАХ'' мессозбочені сцикливі шизошмари
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+4
-1
dp_dp (Ukraine)
02.09.2021 в 12:14
Конечно он уникален. Столько работать над собой под силу единицам. Пусть и говорит о себе, он по крайней мере это право заработал.
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
02.09.2021 в 12:20
Самовосхваление не красит человека. А вот если он голубой нарцисс, то пожалуй таки да, красит.
0
-4
dp_dp (Ukraine)
02.09.2021 в 12:23
Понятно. Меня вообще не волнует кто он там-голубой или нет. Он-пример того каким должен быть профи, пример того, как держать себя в форме даже в таком возрасте и показывать крутой футбол. Говорит о себе?Так часто бывает с незаурядными личностями.
0
0


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