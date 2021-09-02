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Холанд не останавливается и в сборной. Норвегия - Нидерланды 1:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Норвегия - Нидерланды, отбор к ЧМ-2022, 1 сентября 2021

Холанд не останавливается и в сборной. Норвегия - Нидерланды 1:1. Видео голов и обзор матча

фото - fotball.no

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Норвегия - Нидерланды, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Гости владели ощутимым преимуществом, но первыми забили хозяева - сделал это Эрлинг Холанд, для которого это седьмой гол с начала сезона. Но голландцы довольно быстро отыгрались - помог точный удар Дави Классена. Как ни пыталась команда Луи Ван Галя вырвать победу после перерыва, забить еще хотя бы раз ей не удалось. В группе G таким образом лидирует Турция с восемью очками, у Нидерландов, Норвегии и Черногории по семь очков.

Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа G

Норвегия – Нидерланды 1:1

Голы: Холанд 20 – Классен 37

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В статье: Нидерланды Норвегия Эрлинг Холанд отбор к ЧМ-2022
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