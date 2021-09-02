Холанд не останавливается и в сборной. Норвегия - Нидерланды 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Норвегия - Нидерланды, которые встречались в рамках отбора к ЧМ-2022. Гости владели ощутимым преимуществом, но первыми забили хозяева - сделал это Эрлинг Холанд, для которого это седьмой гол с начала сезона. Но голландцы довольно быстро отыгрались - помог точный удар Дави Классена. Как ни пыталась команда Луи Ван Галя вырвать победу после перерыва, забить еще хотя бы раз ей не удалось. В группе G таким образом лидирует Турция с восемью очками, у Нидерландов, Норвегии и Черногории по семь очков.

Отбор к ЧМ-2022. Европа. Группа G

Норвегия – Нидерланды 1:1

Голы: Холанд 20 – Классен 37