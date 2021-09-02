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Мбаппе заменили в матче с Боснией из-за повреждения. Через 2 дня – поединок с Украиной

Чемпионат мира FIFA
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Французы могут выйти без лидера

Мбаппе заменили в матче с Боснией из-за повреждения. Через 2 дня – поединок с Украиной

France

Новина українською

Форвард национальной сборной Франции Килиан Мбаппе не доиграл до конца поединок отбора на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (1:1). Лидер "ПСЖ" был заменен в компенсированное время из-за боли в икроножной мышце, он не был способен адекватно ускориться.

Мбаппе пройдет обследование для выяснения степени серьезности повреждения, только после него будет принято решение об участии исполнителя в следующих встречах.

Напомним, 4 сентября, в субботу, сборная Франции в рамках квалификации на Мундиаль сыграет на выезде с Украиной. "Триколор" набрали 8 очков и лидируют в таблице группы D. Второе место занимают "сине-желтые" (4).

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В статье: Украина Франция Босния и Герцеговина Чемпионат Мира Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe.fr

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