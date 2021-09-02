Манор Соломон отметился ассистом за сборную Израиля

В рамках квалификации Чемпионата мира -2022 сборная Израиля уверенно победила на выезде Фарерские острова. Игра завершилась со счетом 4:0.

В составе гостей с первых минут на поле вышел вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон, который отыграл 85 минут встречи. За это время футболист отличился результативной передачей. Израильтянин ассистировал Даббуру при третьем взятии ворот.

Отметим, что Израиль идет на втором месте в таблице, набрав равное количество баллов с Австрией - по семь.

Фарерские острова - Израиль 0:4

Голы: Захави, 11, 44, 90+2, Даббур, 52