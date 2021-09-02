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Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за европейские сборные
Недалеко в списке есть Тимощук
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард национальной сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче отбора на ЧМ-2022 с Ирландией (2:1). Таким образом, новичок "МЮ" провел свою 180-ю игру за национальную команду и повторил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.
Роналду может побить рекорд, если 4 сентября сыграет в рамках спарринга с Катаром. Добавим, что Рамос не получил вызов в стан "Красной Фурии" на ближайшие матчи из-за повреждения.
Мировой рекордсмен по играм за сборные – бывший малазийский защитник Со Чин Аун (195 матчей, 1969-1984). Отметим, что в топе также есть и украинец – в активе Анатолия Тимощука 144 поединка (10-е место).
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