Роналду повторил рекорд Рамоса по матчам за европейские сборные

Форвард национальной сборной Португалии Криштиану Роналду оформил дубль в матче отбора на ЧМ-2022 с Ирландией (2:1). Таким образом, новичок "МЮ" провел свою 180-ю игру за национальную команду и повторил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные.

Роналду может побить рекорд, если 4 сентября сыграет в рамках спарринга с Катаром. Добавим, что Рамос не получил вызов в стан "Красной Фурии" на ближайшие матчи из-за повреждения.

Мировой рекордсмен по играм за сборные – бывший малазийский защитник Со Чин Аун (195 матчей, 1969-1984). Отметим, что в топе также есть и украинец – в активе Анатолия Тимощука 144 поединка (10-е место).