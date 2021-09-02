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Саутгейт: Нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Наставник англичан считает, что именно это поможет его команде

Саутгейт: Нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился настроем на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Катаре.

"Думаю, нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020. Ничто другое не сравнится с уровнем игры, который мы демонстрировали, и с уникальными событиями, который произошли на пути к финалу чемпионата Европы.

У нас было два года на размышления и воспоминания о полуфинале чемпионата мира — 2018. А теперь все мысли в ближайшие полтора года будут направлены на то, что мы должны побороться за победу на чемпионате мира в Катаре", — приводит слова Саутгейта Goal.

Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии.

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В статье: Гарет Саутгейт Национальная сборная Англии
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Комментарии (1)
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Fritz (Кузнецовск)
02.09.2021 в 15:34
Вау! Які голосні заяви від симулянтів!!!
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