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Саутгейт: Нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020
Наставник англичан считает, что именно это поможет его команде
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился настроем на чемпионат мира — 2022, который пройдёт в Катаре.
"Думаю, нам нужно выиграть финал чемпионата мира, чтобы забыть о неудаче на Евро-2020. Ничто другое не сравнится с уровнем игры, который мы демонстрировали, и с уникальными событиями, который произошли на пути к финалу чемпионата Европы.
У нас было два года на размышления и воспоминания о полуфинале чемпионата мира — 2018. А теперь все мысли в ближайшие полтора года будут направлены на то, что мы должны побороться за победу на чемпионате мира в Катаре", — приводит слова Саутгейта Goal.
Напомним, сегодня, 2 сентября, сборная Англии проведёт матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Венгрии.
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