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Дешам нашел замену дисквалифицированному Кунде

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В Киев приедет защитник Лейпцига Норди Мукиеле

Дешам нашел замену дисквалифицированному Кунде

Новина українською

Сборная Франции сыграла вничью с Боснией и Герцеговиой в матче отбора на ЧМ-2022 (1:1), при этом защитник хозцев Жюль Кунде заработал удаление.

Таким образом, футболист пропустит матч с Украиной. Главный тренер команды Дидье Дешам нашел замену игроку, сообщает L’Equipe.

По информации источника, в сборную был вызван защитник "Лейпцига" Норди Мукиеле. Он может провести дебютный матч за национальную команду.

Напомним, что матч Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября в Киеве и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Франция
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