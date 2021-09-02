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Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии, Хочолава отметился автоголом

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Первый матч Георгия за сборную Грузии

Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии, Хочолава отметился автоголом

Фото: nakrebi.ge

Новина українською

Атакующий хавбек "Черноморца" (права принадлежат "Динамо") Георгий Цитаишвили, который недавно принял решение выступать за сборную Грузии, дебютировал в составе национальной команды.

Георгий из-за травмы партнера вышел на замену уже на 12-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 против Косово.

Отметим, что к 40- минуте грузины проигрывают дома со счетом 0:1, при этом автоголом отметился экс-защитник "Шахтера" Давид Хочолава.

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В статье: Грузия Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Давид Хочолава Георгий Цитаишвили
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Комментарии (1)
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Evgenariys (Чернигов)
02.09.2021 в 20:18
о курва, домариновались на банке его
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