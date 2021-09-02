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Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии, Хочолава отметился автоголом
Первый матч Георгия за сборную Грузии
Фото: nakrebi.ge
Атакующий хавбек "Черноморца" (права принадлежат "
Георгий из-за травмы партнера вышел на замену уже на 12-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 против Косово.
Отметим, что к 40- минуте грузины проигрывают дома со счетом 0:1, при этом автоголом отметился экс-защитник "Шахтера" Давид Хочолава.
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Комментарии (1)
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Evgenariys (Чернигов)
02.09.2021 в 20:18
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