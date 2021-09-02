Цитаишвили дебютировал за сборную Грузии, Хочолава отметился автоголом

Атакующий хавбек "Черноморца" (права принадлежат " Динамо ") Георгий Цитаишвили, который недавно принял решение выступать за сборную Грузии, дебютировал в составе национальной команды.

Георгий из-за травмы партнера вышел на замену уже на 12-й минуте отборочного матча ЧМ-2022 против Косово.

Отметим, что к 40- минуте грузины проигрывают дома со счетом 0:1, при этом автоголом отметился экс-защитник "Шахтера" Давид Хочолава.