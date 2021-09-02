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Англичане преклонят колено перед матчем против Венгрии

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Команда не боится освистывания

Англичане преклонят колено перед матчем против Венгрии

Фото: The Guardian / Автор: неизвестен

Новина українською

Игроки сборной Англии преклонят колено в знак борьбы с расизмом перед сегодняшним матчем отбора ЧМ-2022 с Венгрией, сообщает Sky Sports. Футболисты обсудили вопрос перед матчем и решили продолжить акцию.

Акция продолжится, несмотря на то, что в июне в Венгрии освистали игроков сборной Ирландии, когда они встали на одно колено перед товарищеской игрой.

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси отметил, что поддержит англичан, если они подвергнутся дискриминационным действиям во время матча.

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени. На данный момент Англия занимает первое место в своей отборочной группе с 9 очками, Венгрия расположилась на второй позиции с 7.

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В статье: Национальная сборная Англии Чемпионат мира 2022 сборная Венгрии
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Источник:
skysports.com

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Комментарии (1)
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chicago (chicago)
02.09.2021 в 20:49
ідолопоклонники.Колись християнська Англія перетворюється в атеїстів-язичників.
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