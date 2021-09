Венгрия - Англия 0:4. Новая классика  

Англия не изменилась. Грилиш, появившись в основе, отправил Стерлинга на правый фланг, но по всем другим позициям, и по стилю игры Англия, продолжает традиции Евро-2020. Минимизация голевых шансов у соперника, медленное развитие событий в первом тайме, и безжалостное наказание соперника за ошибки после перерыва. 4:0 – Венгрия не предложила ничего в атаке, а Англия показала свою силу, класс и хладнокровие.

Первый тайм – это 45 минут, которые хотелось бы вернуть назад. Англия очень медленно развивала свои атаки, а Венгрия выставила у своих ворот тяжелый оборонительный блок (5-4-1) и не думала переходить в наступление. Ни одного удара в створ, у Англии был только один полумомент, когда Кейн ударил выше.

The best you could say about that half is that some football has been played.