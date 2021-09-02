Венгрия - Англия 0:4. Новая классика  

Англия не изменилась. Грилиш, появившись в основе, отправил Стерлинга на правый фланг, но по всем другим позициям, и по стилю игры Англия, продолжает традиции Евро-2020. Минимизация голевых шансов у соперника, медленное развитие событий в первом тайме, и безжалостное наказание соперника за ошибки после перерыва. 4:0 – Венгрия не предложила ничего в атаке, а Англия показала свою силу, класс и хладнокровие.

Первый тайм – это 45 минут, которые хотелось бы вернуть назад. Англия очень медленно развивала свои атаки, а Венгрия выставила у своих ворот тяжелый оборонительный блок (5-4-1) и не думала переходить в наступление. Ни одного удара в створ, у Англии был только один полумомент, когда Кейн ударил выше.

The best you could say about that half is that some football has been played. — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) September 2, 2021

Тем не менее, не покидало ощущение, что все это часть коварного плана Гарета Саутгейта. Его команда просто не торопит события, и выжидает тот момент, когда хозяева допустят секундную потерю концентрации.

Во втором тайме Англия могла забивать больше четырех мячей.

Все началось с момента Кейна. Уокер отправил форварда “шпор” на свидание с Гулачи, но Кейн ударил плохо, об газон, и мяч полетел прямо в кипера. Но через несколько минут Англия все же забила свой гол. Райс сыграл в отборе, отправил на левый фланг Грилиша, простой перегруз фланга, Маунт открылся и прострелил в штрафную на Стерлинга – 1:0.

Форвард “Манчестер Сити” посвятил гол своему другу, недавно ушедшему из жизни, но ультраправые фаны сборной Венгрии из “карпатской бригады”, видимо, проистолковали этот жест как-то иначе. Стерлинга освистывали до конца матча, английский телетранслятор сообщил даже об обезьяньих кричалках в адрес форварда “Сити” и других чернокожих игроков сборной Англии. Более того – после гола в Стерлинга и других игроков сборной Англии полетели пустые пластиковые стаканчики из-под пива. “Выпьем за гол!” – Грилиш и Райс, приложив пустые стаканы к губам, не были смущены мусором на поле.

После первого гола быстро последовал и второй. Венгрия провалилась в переходной стадии, а в завершающей фазе атаке Стерлинг выполнил навес с фланга на Кейна.

Проходит еще шесть минут, и Англия забивает третий. Подача с углового Шоу и Магуайр забивает головой.

Чтобы Венгрии этого не казалось мало, Англия забила четвертый. Гулачи, совершивший два сэйва после выхода на его ворота Стерлинга и Кейна, не справился с не самым сложным дальним ударом Райса. 4:0

Очень зрелый и качественный перфоманс сборной Англии. Эта команда еще покажет себя на ЧМ-2022.

Отбор к ЧМ-2022. Группа I, четвертый тур

2 сентября 2021. Будапешт, “Пушкаш Арена”

Венгрия – Англия 0:4

Голы: Стерлинг 55, Кейн 63, Магуайр 69, Райс 87

Венгрия: Гулачи – Кечкеш, Орбан, Аттила Салаи – Болла (Варга 70), Кляйнхайслер (Газдаг 82), Шафер, Фиола – Собослаи, Шаллаи (Шаллои 66) – Салаи

Англия: Пикфорд – Шоу, Магуайр, Стоунз, Уокер – Райс (Хендерсон 88), Филлипс – Грилиш (Сака 88), Маунт (Лингард 84), Стерлинг – Кейн

Предупреждения: Болла 35, Орбан 58, Газдаг 89 – Райс 54, Стерлинг 56