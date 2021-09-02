Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеко вошел в 10 лучших европейских бомбардиров сборных
Босниец вчерашним голом завоевал себе место в топе
Фото: www.inter.it / Автор: неизвестен
Эдин Джеко забил 60 гол за сборную Боснии и Герцеговины во вчерашнем матче против Франции (1:1) и вписал своё имя в 10 лучших европейцев по голам за национальные команды. Нападающему понадобилось для этого 115 матчей.
Боснийца от Златана Ибрагимовича, который расположился на 9 месте, отделяет всего 2 мяча.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 111 голов за 180 матчей.
2. Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания) – 84 гола за 89 матчей.
3. Шандор Кошич (Венгрия) – 75 голов за 68 матчей.
4. Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол за 137 матчей.
5. Роберт Левандовски (Польша) – 69 голов за 122 матча.
6. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов за 62 матча.
7. Робби Кин (Ирландия) – 68 голов за 146 матчей.
8. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 64 гола за 98 матчей.
9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола за 118 матчей.
10. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 60 голов за 115 матчей.
Следующий матч Босния и Герцеговина проведет против Кувейта 4 сентября в 21:45.
Популярное сейчас
- Динамо до закрытия окна может успеть купить опорника Бенфики
- СМИ назвали сумму, которую Динамо получит за Жерсона
- "Ему не нравилось, что игроки были важнее, чем он". Анхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
- Шансы все еще есть. Турнирное положение в группе после матча Казахстан - Украина
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО