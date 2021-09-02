Джеко вошел в 10 лучших европейских бомбардиров сборных

Эдин Джеко забил 60 гол за сборную Боснии и Герцеговины во вчерашнем матче против Франции (1:1) и вписал своё имя в 10 лучших европейцев по голам за национальные команды. Нападающему понадобилось для этого 115 матчей.

Боснийца от Златана Ибрагимовича, который расположился на 9 месте, отделяет всего 2 мяча.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 111 голов за 180 матчей.

2. Ференц Пушкаш (Венгрия и Испания) – 84 гола за 89 матчей.

3. Шандор Кошич (Венгрия) – 75 голов за 68 матчей.

4. Мирослав Клозе (Германия) – 71 гол за 137 матчей.

5. Роберт Левандовски (Польша) – 69 голов за 122 матча.

6. Герд Мюллер (ФРГ) – 68 голов за 62 матча.

7. Робби Кин (Ирландия) – 68 голов за 146 матчей.

8. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 64 гола за 98 матчей.

9. Златан Ибрагимович (Швеция) – 62 гола за 118 матчей.

10. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 60 голов за 115 матчей.

Следующий матч Босния и Герцеговина проведет против Кувейта 4 сентября в 21:45.