Венгерские фанаты освистали англичан за преклонение колена

Венгерские болельщики освистали сборную Англии за преклонение колена перед выездным матчем с Венгрией. Сборная Англии в гостях играет с Венгрией (0:1, на данный момент) в квалификации ЧМ-2022.

Перед игрой вице-чемпионы Европы преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны) – часть зрителей, присутствующих на стадионе Пушкаш Арена, встретила этот жест неодобрительным свистом.

Ранее венгерские фанаты уже освистали игроков сборной Ирландии в июне, во время товарищеского матча. Тогда Ирландцы так же встали на одно колено перед игрой.