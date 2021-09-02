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Венгерские фанаты освистали англичан за преклонение колена
Акция продолжилась, а с ней и хейт
Фото: The Athletic / Автор: неизвестен
Венгерские болельщики освистали сборную Англии за преклонение колена перед выездным матчем с Венгрией. Сборная Англии в гостях играет с Венгрией (0:1, на данный момент) в квалификации ЧМ-2022.
Перед игрой вице-чемпионы Европы преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны) – часть зрителей, присутствующих на стадионе Пушкаш Арена, встретила этот жест неодобрительным свистом.
Ранее венгерские фанаты уже освистали игроков сборной Ирландии в июне, во время товарищеского матча. Тогда Ирландцы так же встали на одно колено перед игрой.
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